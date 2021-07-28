Алтапресс: «Бояться – моя работа»: Виктор Томенко поведал об опасном враге, росте зарплат и пустующих креслах в правительстве

Антиковидные ограничения, медицинская помощь, туризм, инвестиции, зарплаты — вопросы на эти и многие другие темы задали журналисты губернатору Алтайского края Виктору Томенко в ходе большой пресс-конференции, прошедшей 27 июля в режиме видеоконференцсвязи. В конференции приняли участие 30 алтайских и федеральных СМИ.

Виктор Томенко. Большая пресс-конференция. Антон Червяков.

О распространении коронавируса в Алтайском крае

Многие вопросы, заданные в ходе пресс-конференции, касались третьей волны коронавируса, и, в том числе, высоких показателей заболеваемости в Алтайском крае, которые, как отметил коллега, выше, чем в других регионах Сибири.

Губернатор согласился с тем, что положение серьезное: из 4 тыс. больных, находящихся в госпиталях, около 800 — в тяжелом и крайне тяжелом положении. Но с утверждением, что в регионе ситуация хуже, он, наоборот, не согласился.

«Уровень заболеваемости в регионах Сибирского федерального округа примерно одинаковый у всех, один от другого отличается по началу подъема очередной волны, по его завершению. Нет никаких серьезных расхождений. И это понятно, потому что мы живем в одной стране, живем без границ, по одним законам, у нас происходят примерно одни и те же процессы — миграционные, экономические, социальные», — сказал губернатор.

Большая пресс-конференция Виктора Томенко. Скан трансляции.

Различия могут быть — но они связаны с системой расселения и перемещениями людей. И все же, как полагает губернатор, дело не том, что «все такие незаконопослушные и недисциплинированные и не соблюдают предписания». А в том, что вирус этот опасный и коварный, распространяется он быстро, появляются новые штаммы и они все более заразные.

«Нам приходится бороться с по-настоящему опасным врагом», — объяснил Томенко.

О законах развития эпидемии

При этом губернатор констатировал: ситуация с заболеваемостью в регионе стабилизировалась, «хоть и с высокими показателями».

«Законы эпидемиологии работают. В течение 3−4 недель, как правило, одна фаза сменяет другую. Если мы сегодня вышли на верхнюю планку — а она удерживается больше недели — то можно предполагать более спокойное развитие ситуации», — сказал губернатор.

Большая пресс-конференция Виктора Томенко. Altairegion22.ru

О мерах по борьбе с коронавирусом

Ответил губернатор и на вопросы о вакцинации. По его словам, для формирования коллективного иммунитета против коронавируса необходимо привить 1,1 млн жителей края. Полностью привито (то есть получили две дозы) уже около 340 тыс. человек, еще 120 тыс. получили первую дозу вакцины.

«С учетом того, что есть люди, переболевшие менее чем полгода назад, у нас неплохие показатели», — полагает губернатор.

О плановой медицинской помощи

В то же время вопрос о приостановке или видоизменении плановой медицинской помощи в регионе не стоит — «ситуация позволяет работать в более-менее плановом режиме», — сказал губернатор. Хотя «скорая» уже работает с перегрузкой, и серьезную перегрузку испытывают все медицинские работники, которые ведут прием и занимаются массовой вакцинацией.

Если же ситуация изменится в худшую сторону, то в любом случае «система здравоохранения обеспечит неотложную, экстренную медицинскую помощь, как и приоритетное реагирование на заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания», — объяснил глава региона.

Автомобили скорой помощи. zdravalt.ru

О переходе на дистанционное обучение в школе

А вот переводить школьников на дистанционное обучение не планируется. Пока вся подготовка к новому учебному году ведется исходя из того, что с 1 сентября все ребятишки соответствующего возраста пойдут в школу.

О QR-кодах и обязательной вакцинации для отдыхающих

По словам губернатора, в крае не планируют вводить проход в кафе, бары и рестораны по QR-коду по примеру Москвы (которая, впрочем, это уже отменила, напомнил глава региона).

«Есть требования, как должны работать некоторые учреждения и организации — скажем, культуры или спорта, там, где мы до 50% ограничили пока наполняемость от проектной мощности. Там масочный режим, входной контроль., антисептики, проветривание и так далее. Но не более того», — объяснил Томенко.

Нет планов и вводить обязательное предъявление сертификата о прививке при заселении в гостиницы, как в Краснодаре.

Большая пресс-конференция Виктора Томенко. Altairegion22.ru

О том , кому надо бояться

Задавая вопрос, почему в правительстве края до сих пор не утверждены глава ряда региональных ведомств, журналист сказал: «Страшновато становится за родное правительство».

В ответ губернатор отметил, что всегда говорит своим коллегам: «Бояться — это моя работа, я буду сидеть и бояться. А вы идите работайте. Не надо бояться за правительство».

Он подтвердил, что Максим Костенко покидает пост министра образования с 2 августа, так как ему предложили другую работу. «Это вопросы каждодневной жизни, у людей происходит уточнение планов или формируются новые планы. Правительство как коллектив — живой организм, кто-то уходит, кто-то приходит», — философски обрисовал он ситуацию.

Большая пресс-конференция Виктора Томенко. Антон Червяков.

Виктор Томенко напомнил, что кандидатура на пост главы минприроды края должна быть согласована с Минприроды РФ, и, как он надеется, что в скором времени руководитель будет назначен.

Глава минтранса ушел недавно, в отношении него расследуется уголовное дело, связанное с его деятельностью в правительстве.

«В рамках этих следственных действий, наверное, будут сделаны какие-то выводы. Этот все изучив, мы сможем принять решение. Там есть два заместителя, которые свою работу делают, министерство реализует задачи, которые перед ним стоят на этот год», — объяснил губернатор.

Обязанности министра экономразвития почти 1,5 года там исполняет Анатолий Нагорнов. По словам губернатора, в начале 2020 года он договорился с одним из кандидатов о его работе в правительстве, но ковид сдвинул планы.

«Надо было вообще разобраться, как мы будем жить и работать дальше. Время уходит, обстоятельства происходят, тот кандидат отказался, когда мы вышли на финишное обсуждение. Сейчас этот вопрос находится у меня в работе», — рассказал Томенко.

Большая пресс-конференция Виктора Томенко. Антон Червяков.

При этом кандидатура на этот пост экономического вице-губернатора подлежит согласованию с АКЗС. Осенью, после формирования нового созыва заксобрания, губернатор представит депутатам кандидатуру заместителя. После выборов также будет представлена кандидатура представителя губернатора в АКЗС (вместо Стеллы Штань, чье уголовное дело начал рассматривать суд в июле. — Прим. Altapress.ru).

О средней зарплате в Алтайском крае

В ответ на вечный вопрос о средних зарплатах в регионе Виктор Томенко привел сведения о том, как они росли, напомним, что начал исполнять обязанности губернатора по решению президента РФ 1 июня 2018 года, а осенью был избран губернатором.

Так, в 2017 году средняя зарплата в крае составляла в среднем 22,7 тыс. рублей, но в 2018-м — 25,5 тыс., в 2019-м — 27,96 тыс, в 2020-м — 30,07 тыс. рублей. Темпы роста — от 10−12% в 2018—2019 годах до 7,5% в 2020 году. В первом полугодии 2021 года средняя зарплата возросла на 8,4% (к первому полугодию 2020 года).

Большая пресс-конференция Виктора Томенко. Антон Червяков.

«Все, что касается политики, проводимой властями края, губернатором, заксобранием, мы стараемся применять опережающий подход, учитывая, что базовые позиции, с которых мы стартовали, по сравнению с другими регионами послабее. Сюда накладываются непредсказуемые обстоятельства по типу ковида. Но и даже в этих сложных условиях основные финансово-экономические показатели мы в прошлом году выполнили и где-то превзошли предыдущие периоды», — сказал губернатор.

Глава региона заверил, что этой же политики краевые власти будут придерживаться и дальше. И там, где уровень зарплаты — прямая ответственность властей (а в регионе около 160 тыс. человек — краевые и муниципальные бюджетники). И там, где власти могут повлиять в рамках трехсторонних взаимоотношений работодателей, профсоюзов и власти.

А также там, где власти могут осуществить поддержку различных категорий жителей края как за счет федеральных средств, так и за счет краевых. «Будем продолжать работать над развитие экономики, она в основе роста зарплаты», — отметил губернатор.

Алтапресс