Алтапресс: «Не штаны, поддерживать не надо». Глава «Справедливой России» посетил Барнаул в преддверии выборов

Глава справедливороссов Сергей Миронов посетил 26 июля Барнаул. Рассказываем, чего ждут от него жители края, что пообещал им партийный лидер и как он оценивает губернатора Виктора Томенко.

Сергей Миронов посетил Барнаул. Дмитрий Лямзин.

Первым делом Сергей Миронов отправился на предприятие малого бизнеса — Новоалтайский завод энергетического оборудования. Заместитель генерального директора предприятия Евгений Куксин рассказал, что в пандемию сотрудников удалось сохранить, но предприятие переживает непростые времена.

Евгений Куксин,

заместитель генерального директора:

В конце прошлого года цена металла поднялась почти в три раза и те контракты, которые мы заключили в ноябре, в итоге выполнили в ноль. Плюс у нас несколько съемных площадок — мы не можем позволить построить себе единое здание, хотя земля уже куплена, есть проект и разрешение на строительство. Денег хватает только на то, чтобы платить налоги и заработную плату. А в это время конкуренты работают в серую, за счет чего позволяют себе снижать цены.

Сергей Миронов прокомментировал услышанное так: «Представители малого и среднего бизнеса всегда на слова о поддержке отвечают: „Мы не штаны — поддерживать не надо. Вы не мешайте“. Надо сделать налоговую систему понятной и не повышать налоги этому бизнесу, который и так еле-еле выживает».

Новоалтайский завод энергетического оборудования. Дмитрий Лямзин. Сергей Миронов посетил Барнаул. Дмитрий Лямзин.

Далее Миронов встретился с жителями десятка районов Алтайского края. Каждый привез из дома по бутылке воды из-под крана: где-то вода коричневая, где-то зеленая, практически в каждом образце — внушительного размера осадок.

«За 60 лет нигде труб не меняли, кроме одной новой улицы — в 90-м году это произошло. Недавно в два раза нам подняли цену, теперь вода идет за 54 рубля за кубометр — но ее качество не изменилось. Фильтры не успеваем менять, просто устали. Роспотребнадзор признает ее непитьевой и тут же управляющая компания делает заявление, что есть новое заключение — питьевая. Однако ничего не изменилось», — рассказывает житель поселка Среднесибирский Тальменского района Владимир Сигаев.

Миронов пообещал подготовить по этому поводу обращение губернатору Виктору Томенко, а после, если это будет безуспешно, и президенту.

«Проблем с тем, что в населенном пункте нет централизованного водопровода, в стране много. Но, с точки зрения качества, такую воду я вижу впервые. Проблема явно переросла региональный уровень, к сожалению, силенок у региона решить ее не хватит», — признался он в беседе с журналистами.

Сергей Миронов посетил Барнаул. Дмитрий Лямзин. Сергей Миронов посетил Барнаул. Вода из районов. Дмитрий Лямзин.

Политик лично пообщался с губернатором Виктором Томенко. «Предупредил, что, если краевые власти не возьмутся за эти проблемы, я, конечно, буду обращаться к президенту. Впервые с ним пообщался, он вспомнил, что видел меня, когда я еще был председателем Совета Федерации. Кажется, человек понимает ответственность, профессионально готов. Я этим визитом доволен», — рассказывает Сергей Миронов.

Встретился он и с барнаульцами, жителями частных секторов, которые выступают против изменения в генплане, в результате которого их территория попадает под многоэтажную застройку.

Людмила Тощенко,

председатель инициативной группы:

Комплексного развития территории не предусмотрено. Точечная застройка не решает проблемы жилфонда. Социальную инфраструктуру не строят: нет школ, больниц и детских садов, а жилья перебор. Обращались и к Томенко, и в прокуратуру — одни отписки. Администрация города создала такие условия, при которых жители страдают от застройщика. На горе люди узнают, что их купили, когда начинается межевание земли. Кадастровая стоимость сильно снижена. Тем временем глава Барнаула ни разу за все время не встретился с народом. Люди разгневаны таким поведением. Путин встречается, Собянин встречается. Москва — другое государство? Почему Барнаул так себя ведет?

Сергей Миронов посетил Барнаул. Дмитрий Лямзин.

«Я сказал Виктору Томенко, куда собираюсь ехать. Он абсолютно спокойно это воспринял, не стал говорить, что меня введут в заблуждение», — рассказал политик горожанам. Он пообещал, что напишет официальное обращение к алтайскому губернатору, после чего, в случае неудачи, «готов обращаться дальше».

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Алтапресс