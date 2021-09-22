ГОРНЯК22 23.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: В Барнауле продолжают ловить безмасочников

Горняк22
17 часов Ago

С 13 по 19 сентября в Барнауле провели шесть рейдов по контролю за соблюдением губернаторского антиковидного указа. Обнаружилось 14 случаев нарушения масочного режима, передает администрация города.

Антиковидные рейды в Барнауле. barnaul.org

Так, специалисты комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку совместно с полицией обошли 259 торговых объектов, предприятий общественного питания и сферы услуг.

«В ходе рейда выявлено 14 нарушений по использованию индивидуальных средств защиты органов дыхания посетителями. С руководителями организаций и предприятий проведена информационно-разъяснительная работа», — сообщили по итогам рейда.

В июле глава Барнаула Вячеслав Франк поручил усилить антиковидные меры.

По последним данным, всего в крае с начала пандемии заболело 75 197 человек. Выздоровели — 58 042 пациента, умерло 5 190 человек.

Алтапресс

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