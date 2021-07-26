Алтапресс: Сибиряк попал в «ковидный филиал ада на Земле» и изменил отношение к вакцинации

Красноярский фотограф Вадим Витчинкин пересмотрел свое отношение к вакцинации, когда с ковидом попал в инфекционное отделение больницы, пишет «Проспект Мира».

Минздрав взял работу ковидных госпиталей на контроль. zdravalt.ru

Вадим попал в урологию БСМП, где заразился ковидом. Его перевели в пульмонологию — о коронавирусном госпитале он отозвался как о «филиале ада на Земле».

«После сумрачного ковидария, производящего постапокалиптическое впечатление, где весь медперсонал с головы до ног закутан в медицинские скафандры и их лиц не видно — только глаза, где кровати стоят в коридорах, где постоянно слышно бульканье кислородных аппаратов и кашель больных, в урологии все кажется чистым, светлым и просторным», — рассказал красноярец.

Он подчеркнул, что до ковидного госпиталя скептически относился к вакцинам, однако после резко изменил свое мнение.

Теперь сибиряк советует людям привиться, поскольку болезнь гораздо опаснее любых побочных эффектов.

«Риск побочек от прививок не идет ни в какое сравнение с риском тяжелых последствий от вероятного заболевания. Ковид существует и представляет реальную опасность, особенно для людей с хроническими заболеваниями и ослабленным здоровьем», — отметил Вадим.

Ранее altapress.ru опубликовал ответы ведущих специалистов АлтГМУ на вопросы о вакцинации. Советуем прочитать, если интересно, не заразит ли прививка раком.

Алтапресс