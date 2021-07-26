Алтапресс: Сибиряк попал в «ковидный филиал ада на Земле» и изменил отношение к вакцинации
Красноярский фотограф Вадим Витчинкин пересмотрел свое отношение к вакцинации, когда с ковидом попал в инфекционное отделение больницы, пишет «Проспект Мира».
Минздрав взял работу ковидных госпиталей на контроль. zdravalt.ru
Вадим попал в урологию БСМП, где заразился ковидом. Его перевели в пульмонологию — о коронавирусном госпитале он отозвался как о «филиале ада на Земле».
«После сумрачного ковидария, производящего постапокалиптическое впечатление, где весь медперсонал с головы до ног закутан в медицинские скафандры и их лиц не видно — только глаза, где кровати стоят в коридорах, где постоянно слышно бульканье кислородных аппаратов и кашель больных, в урологии все кажется чистым, светлым и просторным», — рассказал красноярец.
Он подчеркнул, что до ковидного госпиталя скептически относился к вакцинам, однако после резко изменил свое мнение.
Теперь сибиряк советует людям привиться, поскольку болезнь гораздо опаснее любых побочных эффектов.
«Риск побочек от прививок не идет ни в какое сравнение с риском тяжелых последствий от вероятного заболевания. Ковид существует и представляет реальную опасность, особенно для людей с хроническими заболеваниями и ослабленным здоровьем», — отметил Вадим.
Ранее altapress.ru опубликовал ответы ведущих специалистов АлтГМУ на вопросы о вакцинации. Советуем прочитать, если интересно, не заразит ли прививка раком.