ГОРНЯК22 26.07.2021
Коронавирус

Алтапресс: В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Горняк22
1 час Ago

В Красноярском крае по решению местного Роспотребнадзора ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп жителей, сообщает «ТВК Красноярск».

Вакцина. ССО.

Главный красноярский санитарный врач подписал постановление о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан

«В перечисленных сферах количество людей, поставивших вакцину, должно достигнуть 60% в ближайшее время», — подчеркнул Роспотребнадзор.

В Алтайском крае пока не заявляют об обязательной вакцинации, однако при введении такой меры список групп граждан может совпасть с красноярским.

Обязательную вакцинацию в Красноярском крае пройдут:

  • работники сферы образования, здравоохранения;
  • работники социальный защиты и социального обслуживания;
  • госслужащие;
  • работники МФЦ;
  • работники сферы транспортных услуг;
  • работники финансовых организаций;
  • работники по оказанию услуг почтовой связи;
  • работники сферы торговли, общественного питания;
  • работники гостиничных и иных услуг;
  • работники салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, аквапарков;
  • работники сферы бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток;
  • работники сферы ЖКХ и энергетики;
  • работники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей;
  • работники театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов;
  • лица, работающие вахтовых методом;
  • лица, проживающие на постоянной основе в социальных учреждениях.

Ранее глава новосибирского минздрава заявил, что власти региона обсуждают введение обязательной вакцинации.

Кстати, в Республике Алтай еще в конце июня ввели обязательную вакцинацию для работников отраслей, входящих в группу риска.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: