Алтапресс: В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
В Красноярском крае по решению местного Роспотребнадзора ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп жителей, сообщает «ТВК Красноярск».
Вакцина. ССО.
Главный красноярский санитарный врач подписал постановление о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан
«В перечисленных сферах количество людей, поставивших вакцину, должно достигнуть 60% в ближайшее время», — подчеркнул Роспотребнадзор.
В Алтайском крае пока не заявляют об обязательной вакцинации, однако при введении такой меры список групп граждан может совпасть с красноярским.
Обязательную вакцинацию в Красноярском крае пройдут:
- работники сферы образования, здравоохранения;
- работники социальный защиты и социального обслуживания;
- госслужащие;
- работники МФЦ;
- работники сферы транспортных услуг;
- работники финансовых организаций;
- работники по оказанию услуг почтовой связи;
- работники сферы торговли, общественного питания;
- работники гостиничных и иных услуг;
- работники салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, аквапарков;
- работники сферы бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток;
- работники сферы ЖКХ и энергетики;
- работники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей;
- работники театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов;
- лица, работающие вахтовых методом;
- лица, проживающие на постоянной основе в социальных учреждениях.
Ранее глава новосибирского минздрава заявил, что власти региона обсуждают введение обязательной вакцинации.
Кстати, в Республике Алтай еще в конце июня ввели обязательную вакцинацию для работников отраслей, входящих в группу риска.