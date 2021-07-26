Алтапресс: Благословенная вода: как барнаульцы спасались от аномальной жары. Пляжный фоторепортаж altapress.ru
Аномальная жара, установившаяся в Алтайском крае, на минувших выходных достигла своего пика. В разгар зноя барнаульцы потянулись на пляжи.
Барнаульцы отдыхают на пляже. Дарья Беркетова.
Суббота и воскресенье выдались действительно жаркими, а поэтому большое количество людей в популярных местах купания никого не удивляло.
Горожане с удовольствием отдыхали, как на разрешенном пляже на острове Помазкин, так и на «диком» берегу неподалеку от строительного гипермаркета «Леруа Мерлен».