Алтапресс: Без коня я — не я. Как вы относитесь к изменению герба Барнаула: опрос altapress.ru

Герб Барнаула изменится в обозримой перспективе — соответствующее решение было принято городскими властями на минувшей неделе. Редакция altapress.ru в этой связи решила выяснить, как читатели относятся к тому, что краевая столица обретет новую символику.

Старый герб Барнаула. Фото Михаила Полубедова, газета "Вечерний Барнаул"

Напомним, необходимость изменить герб города связана с тем, что в современной версии его нельзя внести в Государственный геральдический регистр РФ.

Согласно рекомендациям Геральдического совета при президенте России, для регистрации барнаульского герба необходимо исключить коня. Дело в том, что серебряный конь на зеленом поле обозначал принадлежность Барнаула к Томской губернии, что, конечно. Сегодня не соответствует нынешним реалиям.

Поэтому городскими властями принято решение создать общественную комиссию, которая определит план мероприятий по внесению изменений в герб краевой столицы и его регистрации в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

Алтайскому отделению Межрегиональной общественной организации «Сибирская Геральдическая Коллегия» поручено разработать эскизы герба с учетом замечаний и требований. Жителям же краевой столицы предложат выбрать лучший эскиз.

Свое мнение об изменении герба Барнаула вы можете высказать в нашем опросе.

Загрузка…

Алтапресс