Алтапресс: Барнаульца в противогазе не обслужили в магазине из-за отсутствия маски

Барнаульца в противогазе не обслужили в магазине зоотоваров, поскольку он был без маски, сообщает «Инцидент Барнаул».

Барнаульца в противогазе не обслужили в магазине из-за отсутствия маски. кадр из видео.

Мужчина пришел в магазин в противогазе, где его попросили надеть гигиеническую маску против коронавируса.

«Маска не является средством индивидуальной защиты, она является немедицинским изделием, она не защищает от коронавируса, мы же боремся с коронавирусом», — заявил покупатель.

Продавщицу озадачил мужчина в противогазе и она обратилась за консультацией — кому-то позвонила и совещалась по телефону.

Судя по всему, женщине посоветовали уговорить покупателя надеть обычную гигиеническую маску, возможно, поверх противогаза — чтобы соответствовать предписаниям и требованиям.

В итоге мужчине отказали в обслуживании, поскольку противогаз «не входит в список средств индивидуальной защиты и защиты органов дыхания».

Алтапресс