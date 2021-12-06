ГОРНЯК22 06.12.2021
Коронавирус

Алтапресс: Барнаульца в противогазе не обслужили в магазине из-за отсутствия маски

Горняк22
9 часов Ago

Барнаульца в противогазе не обслужили в магазине зоотоваров, поскольку он был без маски, сообщает «Инцидент Барнаул».

Барнаульца в противогазе не обслужили в магазине из-за отсутствия маски. кадр из видео.

Мужчина пришел в магазин в противогазе, где его попросили надеть гигиеническую маску против коронавируса.

«Маска не является средством индивидуальной защиты, она является немедицинским изделием, она не защищает от коронавируса, мы же боремся с коронавирусом», — заявил покупатель.

Продавщицу озадачил мужчина в противогазе и она обратилась за консультацией — кому-то позвонила и совещалась по телефону.

Судя по всему, женщине посоветовали уговорить покупателя надеть обычную гигиеническую маску, возможно, поверх противогаза — чтобы соответствовать предписаниям и требованиям.

В итоге мужчине отказали в обслуживании, поскольку противогаз «не входит в список средств индивидуальной защиты и защиты органов дыхания».

Алтапресс

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