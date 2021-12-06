Алтапресс: Искусство без QR. Какие выставки каждый может посетить в Барнауле

Введение QR-кодов обошло стороной музеи и галереи. А это значит, что сходить на выставку может любой желающий. Благо, посмотреть есть что — и яркую Кубу, и старый Барнаул, и подкованную блоху. «Афиша» расскажет, что нельзя пропустить.

В галерее "Республика ИЗО" vk.com/respublikaizo

Милая Гавана

«Чем больше снега и легкого морозца — тем больше тянет посмотреть на солнечную Кубу». В этом убежден академик Российской академии художеств Михаил Шишкин, который специально приехал в барнаульский художественный музей на открытие новой выставки «О, Гавана! Транзит…».

Блещущая яркими красками выставка посвящена 500-летию Гаваны и 120-летию дипломатических отношений между Россией и Кубой. В экспозиции представлено около 70 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Это своеобразный обзор творческих экспедиций советских и российских художников, работавших на Острове Свободы с конца 1950-х годов до настоящего времени.

В Барнауле откроют выставку, посвященную 500-летию Гаваны Минкульт Алтайского края

Темы произведений, представленных на выставке, разнообразны: от истории Народной революции до кубинских пейзажей и карнавала, от портретов выдающихся деятелей Кубы до скульптурной композиции, запечатлевшей встречу Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска в 2016 году.

Совершить кубинский вояж можно будет до 9 января. Цена билета — 45−90 рублей.

Настоящий шаманизм

9 декабря в краеведческом музее откроется выставка всемирно известного скульптора, графика и ювелира Даши Намдакова. Пока неизвестно, какие именно он представит работы, но уже сейчас ясно, что это событие нельзя будет пропустить.

Скульптор Даши Намдаков Краеведческий музей

Намдаков родился в Забайкалье, закончил Красноярский художественный институт. Его первая персональная выставка прошла в 2000 году в Иркутске, сделав его знаменитым в художественном сообществе. Сегодня его работы хранятся в Эрмитаже, питерском этнографическом музее, московском музее современного искусства и других местах.

Феномен скульптора в том, что он сохранил национальные традиции, но представил их в авангардистском стиле. Соединение классического Востока с европейской цивилизацией придает его работам неповторимое своеобразие. В них возрождаются забытые формы и сюжеты прежних эпох, которые переносятся в наш мир, неся свою энергию, силу и мощь.

Сюрреалистично и миниатюрно

До 9 января в музее «Город» можно увидеть копии картин самого знаменитого сюрреалиста Сальвадора Дали.

На выставке представлены графика, иллюстрации к произведениям «Кармен», «Алиса в Стране чудес», серия «Далинанские» лошади, а также другие копии знаменитых работ автора. Цена билета — 150−250 рублей.

Выставка «Тайна невидимых шедевров» Музей «Город»

В этом же музее можно посетить еще одну по-своему сюрреалистичную выставку микроминиатюр, созданных доктором математических наук и по совместительству художником Владимиром Анискиным.

Посетителям предлагают в микроскопе рассмотреть розу в волосе, верблюдов в игольном ушке, подкованную блоху, снеговика на волосе и многое другое. Стоимость прежняя — 150−250 рублей. Выставка открыта до 16 января.

Выставка Пиргелди Широва Предоставлено altapress.ru

С 9 декабря здесь также будет работать персональная выставка «Страстное молчание» художника Пиргельди Широва, руководителя студии «Традиции и современность». В картинах мастера есть и восточный колорит, и красота Горного Алтая, и щемящие сюжеты.

От офортов до ню

Галерея «Республика ИЗО» готова порадовать посетителей аж шестью разнообразными выставками, которые можно посмотреть до 26 декабря всего за сто рублей.

В большом зале — работы Валерия Октября. На 20 полотнах внушительных размеров представлены пейзажи Горного Алтая, берега Мертвого моря, бой быков, красоты цветов и женского тела.

В галерее «Республика ИЗО» vk.com/respublikaizo

В мужском теле тоже заложена природная красота — и это доказывается в экспозиции графики, фотографий и скульптуры «Nudes Men’s». В галерее отметили, что собрание исключительно мужских тел по своему уникально — ведь согласно статистике, в 85% случаях в ню пишут женщин, и только в 15% — мужчин. И то большая часть приходится на амурчиков и древнегреческих богов.

«Прочь ложный стыд! Мужская обнаженная фигура — это также красиво, как и прекрасные женские формы. Мы за равноправие», — говорят в «Республике ИЗО». Но ничего революционно не ждите — возрастное ограничение 6+.

Еще одна экспозиция, заслуживающая внимания — иллюстрации Юрия Гребенщикова «Достоевский проездом», которые он создал специально для книги комиссара «Республики ИЗО» и драматурга Вадима Климова. 26 графических работ погрузят зрителя в историю Барнаула.

Художник Юрий Гребенщиков рядом со своими картинами «Достоевский проездом» vk.com/respublikaizo

Еще одна гордость галереи — сотня факсимильных репродукций офортов Рембрандта из собрания музея им. Пушкина. Офорты — это вид гравюры на металле, используемой для печати изображения.

Специалисты утверждают, что искусство гравюры для Рембрандта было более интимным, чем живопись — гравированием он занимался в отдельной комнате, закрываясь на ключ от всего мира.

Великий художник искал в графике новые решения — и ему это удалось. В частности, он придумал, как с одной гравюры получать совершенно разные изображения — и сравнивая их, можно почувствовать себя настоящим искусствоведом или исследователем.

В галерею можно пройти свободно, но QR-код придется предъявить при входе в ТЦ «Республика».

Сибирь многогранная

Галерея «Universum» Алтайского госуниверситета представляет выставочный проект «Сибирь многогранная» произведений новокузнецких художников.

В экспозиции представлено около 30 живописных и графических произведений, отражающих характер таинственной разнообразной сибирской природы.

«Буйство красок времен года в работах Храброго Анатолия, струящиеся горные реки, запечатленные Ковригиным Андреем, романтизированное настроение природы завораживает в произведениях Ключникова Никиты и Зерфус Елены, живописные пейзажи контрастны с комплексами жилых массивов окруженных ночной тишиной, представленных графическими зарисовками Альниковой Любови, а яркая звенящая сталь приковывает внушительностью объектов индустриального пейзажа на листах Храброго Ильи», — рассказали о выставке в галерее.

Цветочный танец

В галерее «Турина гора» можно насладиться нежностью цветов в исполнении художницы Ольги Срданович.

В экспозиции выставки «Вальс цветов» — 40 живописных цветочных композиций, после просмотра которых будет невозможно не купить себе домой букетик. Или картину.

Невероятный мир мастера

В арт-галерее Щетининых работает выставка Александра Емельянова, посвященная 70-летию художника.

В Барнауле открылась выставка-конкурс «Арт-Алтай — 2021» altapress.ru

На выставке представлены произведения в жанрах портрет, тематическая картина и жанровая композиция, выполненные в технике масляной живописи.

Здесь можно увидеть оригинальную серию работ «1914 год. Господа офицеры», полотна с фольклорными и этническими сюжетами, лица известных алтайских деятелей.

От картин до гобеленов

Самобытная выставка романтического реализма художника Мушега Саркисяна открыта в павильоне современного искусства «Открытое небо».

В экспозиции представлены работы многопланового мастера — это и сочные натюрморты, и красочные пейзажи, и портретный жанр, а также гобелены, выполненные натуральными нитями на станке собственного изготовления.

Выставка Мушега Саркисяна Павильон «Открытое небо»

Мушег Саркисян — выпускник Ереванского художественного училища им. Терлемезяна. Как армянин по происхождению и житель Алтайского края, художник впитал культуру двух народов — и это гармонично отображается в его полотнах.

Алтапресс