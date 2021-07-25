Алтапресс: Число зараженных ковидом на Алтае превысило 60 тысяч. За сутки заболели 11 детей

В Алтайском крае, по данным на 24 июля, зарегистрировали 276 новых случаев заболевания коронавирусом и 20 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус, больница. zdravalt.ru

С начала июля в Алтайском крае коронавирусом заболели 376 детей, всего же число инфицированных выросло на 5592. То есть, почти 7% от числа заразившихся — дети.

На 24 июля всего в крае инфицированных — 60 185 (в том числе 4 061 ребенок до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 48 436 пациентов, из них за прошедшие сутки — 103.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 224 человека.

«Кроме этого, 636 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 70 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 715 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус, больница. zdravalt.ru

«Развернуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3486, с ИВЛ — 328. Резервных коек: 4670 — 3224 — 636 = 810», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 792, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 223.

За весь период наблюдений скончались 3 806 человек: из них 20 — за прошедшие сутки (все из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 2 801 человек (по иным причинам — 1005).

На коронавирус обследовали 1 722 620 жителей края. На 24 июля в регионе прививается 455 069 человек: 117 918 — получили первую прививку, 337 151 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее главный санитарный врач Алтайского края подписала введение в регионе обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан.

Из новых 276 заболевших по данным на 24 июля: Барнаул — 95, Бийск — 17, Рубцовск — 15, Алейск — 10, Новоалтайск — 8, Белокуриха, Заринск и Славгород — по 7, Камень-на-Оби — 6, Кулундинский и Топчихинский районы — по 5, Алтайский, Калманский и Усть-Калманский районы — по 4, Алейский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Косихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Тальменский, Третьяковский, Троицкий, Хабарский и Шипуновский районы — по 3, Баевский, Бийский, Благовещенский, Быстроистокский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Советский, Солтонский, Табунский, Усть-Пристанский, Целинный и Шелаболихинский районы — по 2, Бурлинский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Красногорский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Первомайский, Смоленский, Солонешенский, Суетский, Тогульский и Чарышский районы — по 1.

Алтапресс