Алтапресс: Атака исками. От самой проблемной алтайской ТЭЦ требуют вернуть сотни миллионов рублей

Более 250 млн рублей требуют в суде с муниципального предприятия, управляющего проблемной яровской ТЭЦ. Иски подали компания «Бийскэнерго» и администрация Ярового, решения по ним ещё не вынесены. Между тем, бывший собственник станции уже отсудил у предприятия 152 млн рублей. Если суд взыщет еще и новые суммы, предприятию вряд ли хватит годовой выручки на то, чтобы рассчитаться с кредиторами.

ТЭЦ Ярового. Instagram altai_government_open

В режиме аврала

В этом году Яровская ТЭЦ входила в отопительный сезон с большими трудностями — в начале ноября на станции выходили из строя котлы, в квартирах горожан было холодно.

Губернатор края Виктор Томенко, комментируя ситуацию в ходе прямой линии 23 ноября, отметил: краевые власти «были вынуждены взять весь процесс управления работой станции в свои руки». И «сейчас там сформирована команда, которая сможет эту кризисную ситуацию преодолеть». И, в самом деле, ситуация с теплоснабжением в Яровом нормализовалась.

Тогда же губернатор объяснил, что выручки предприятия не хватает на то, чтобы покрыть все затраты. И в 2020 и 2021 году предприятию было выделено из краевого бюджета по 250 млн рублей в год.

Еще 120 млн рублей мы выделили до конца 2021 года, чтобы закупить нормальный уголь, его должно будет хватить до середины января, и этот отопительный сезон придется также, как и в прошлом году, проходить в ручном режиме», — добавил губернатор.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Атакуют исками

Между тем, как выяснилось, в конце октября компания «Бийскэнерго» подала иск на муниципальное предприятие «Яровской теплоэлектрокомплекс» (ЯТЭК) — оператора ТЭЦ. Энергокомпания требует взыскать с ЯТЭКа 176 млн рублей — долг по двум контрактам на поставку угля (с учетом неустойки), заключенным в мае и сентябре 2018 года.

А в ноябре администрация Ярового подала свой иск к ЯТЭКу — еще на 79,9 млн рублей. С чем связана задолженность, пока неясно.

При этом ранее суд уже вынес решение по иску предыдущего собственника электростанции — он взыскал с муниципального предприятия 152 млн рублей. Если арбитраж удовлетворит требования еще и «Бийскэнерго» и горадминистрации, общий долг ЯТЭКа только по этим трем искам превысит 400 млн рублей.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Для сравнения: выручка предприятия в 2020 году была, по данным его бухотчетности, она составляла 332 млн рублей. С 1 июля предприятию повысили тарифы на тепловую энергию на 33,7%, на горячую воду на 27%, но бухгалтерская отчетность за 2021 год и сведения о выручке пока не опубликованы.

Ранее altapress.ru рассказывал, что отношении главного инженера и директора МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс», а также главы Ярового Виталия Самобочего возбудили уголовные дела. В прокуратуре полагали, что на ТЦ были нарушены требования безопасности при эксплуатации одного из котлов ТЭЦ, а еще один котел вообще не был отремонтирован к началу зимы.

Алтапресс