Алтапресс: Коня на скаку остановят. Герб Барнаула лишится своего главного символа

Герб и флаг Барнаула в их современных версиях не могут быть внесены в Государственный геральдический регистр РФ. Они нарушают современные требования геральдики. Поэтому оба символа поменяют, сообщили в администрации города.

Барнаул. Герб города. Музей город. СС0

Первый герб Барнаула появился в 1846 году, был составлен Францом Санти и выглядел в виде щита, разделенного на две части: в верхней в зеленом поле герб Томской губернии, а в нижней, в голубом поле, среди горных пород дымящаяся доменная печь.

В последующее годы герб претерпевал изменения, но основные элементы сохранились.

Старый герб Барнаула. Фото Михаила Полубедова, газета «Вечерний Барнаул»

Согласно рекомендациям Геральдического совета при президенте России, для регистрации необходимо исключить коня. Серебряный конь на зеленом поле обозначал принадлежность Барнаула к Томской губернии, но в 1857 данный способ указания региональной принадлежности отменили.

Также нужно привести в порядок цветовое решение герба и «выполнить рисунки герба на художественном уровне, достойном столицы Алтайского края» приводит слова вице-мэра Юрия Еремеева пресс-служба администрации.

«Для определения Барнаулу статуса столицы региона важно правильное использование обрамления — фигур за пределами щита: венчающей щит короны, щитодержателей, подножия и лент», — сообщил замглавы города.

Сам мэр Вячеслав Франк отметил, что изменение герба — это «большая ответственность» и необходимо создать его таким, чтобы каждый житель Барнаула мог им гордиться.

«Думаю, что в обсуждении эскизов нового герба должны в обязательном порядке принимать участие и горожане», — подчеркнул Франк.

Ограда Центрального парка. Олег Богданов

В итоге чиновники решили создать общественную комиссию, которая займется изменениями герба и его регистрацией.

Эскизы будет разрабатывать «Сибирская Геральдическая Коллегия».

Еще в 2016 году Союз геральдистов предлагал убрать с барнаульского герба лошадь, но на тот момент глава региона Александр Карлин заявил, что ему нравится это животное.

Ранее altapress.ru представил, как бы могли выглядеть гербы городов Алтайского края в современных реалиях.

Алтапресс