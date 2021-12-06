Алтапресс: Черный ноябрь. Смертность в Алтайском крае достигла максимума с начала пандемии

В ноябре в Алтайском крае зарегистрировано почти в два раза больше актов о смерти, чем в этом же месяце до пандемии. Это максимум с начала распространения коронавируса в регионе. В целом по России тоже отмечается чрезвычайный рост смертности. Власти объясняют его заболеваемостью коронавирусной инфекцией, но утверждают, что волна пандемии пошла на спад.

Коронавирус. Пандемия. Pixabay.com

Антирекорд

Смертность в Алтайском крае стала расти по мере распространения коронавируса — с июня прошлого года. В 2020 году она достигла пика в ноябре — 4651 случая. Но ноябрь 2021 года побил этот печальный рекорд: зарегистрировано 4823 акта о смерти, следует из статистики органов ЗАГС.

Для сравнения: до пандемии в ноябре регистрировалось 2,6 тыс. актов о смерти, это — усредненный показатель за 2016−2019 годы, что в 1,8 раз меньше ноября 2021 года. Избыточная смертность — 2,2 тыс. человек только за один месяц.

Показатели смертности и госпитальной летальности в Алтайском крае ниже среднероссийских. При этом мы имеем по этому году прирост умерших — более 6 тыс. человек относительно 2020 года», — прокомментировал ситуацию глава краевого минздрава Дмитрий Попов в конце ноября.

Источник: статистика ЗАГСа, Алтайкрайстат. Altapress.ru

Коронавирус

Основная причина прироста смертности — коронавирусная инфекция, сказал тогда же Дмитрий Попов. Общероссийскую ситуацию на днях прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в октябре смертность в России возросла на 20,3% (к октябрю 2020-го), в ноябре она вновь увеличилась.

При этом смертность от других заболеваний снизилась на 6,2%. Поэтому прирост смертности «более чем на 100% приходится на коронавирус», приводит слова чиновницы «РИА Новости».

Между тем, профессор и завфкафедрой Алтайского медуниверситета Александр Неймарк ранее отмечал, что появилось много случаев запущенных хронических заболеваний, потому что люди «фактически лишены плановой медицинской помощи, все силы брошены на коронавирус». Однако делать выводы о том, повлияло ли это на рост смертности или нет, Неймарк все же не стал.

Вакцинация. Коронавирус. Пандемия. pexels.com

Отлив

Так или иначе, власти утверждают, что нынешняя волна заболеваемости коронавирусом пошла на спад — об этом, в частности, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Признаки этого заметны и в Алтайском крае.

Так, за месяц, с 4 ноября по 4 декабря, сократилось количество госпитализированных больных с коронавирусом (с 3984 до 3064) и с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 (с 345 до 317).

Снизилась и доля тяжелобольных пациентов в ковидных госпиталях: с 875 до 628. С 20 ноября ежедневно выздоравливает больше людей, чем заболевает, по данным оперштаба.

И все же ситуация неопределенная: уже около месяца ежедневно регистрируется более 500 новых случаев инфицирования. Увы, эксперты прогнозируют и пятую волну. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить новый план действий и сохранять повышенную готовность здравоохранения в связи с появлением нового штамма.

Алтапресс