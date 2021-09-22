Алтапресс: И чаша с огнем. Как в алтайском наукограде возрождают убитый перестройкой стадион

В октябре нынешнего года в Бийске планируют открыть новое футбольное поле. Оно станет первым возрожденным объектом на стадионе «Прогресс», который много лет находился в забытьи. Если все получится, тут будет и ледовый дворец, и профессиональные беговые дорожки для легкоатлетов и новые спортивные залы. Даже чашу олимпийского огня отреставрируют. Как за счет бюджетных и частных средств во втором по величине городе Алтайского края решают насущные проблемы спорта, читайте в материале altapress.ru.

Бийск. Стадион "Прогресс". biwork.ru.

Что произошло со стадионом

В советское время бийский «Прогресс», как и многие спортобъекты того времени, был заводским.

Какое предприятие его построило, уже мало кто помнит. Но жило оно нормальной: тут было футбольное поле, ледовая площадка — открытая, но все равно очень популярная. Старожилы вспоминают, что на трибунах постоянно бывал народ.

Все изменилось, когда грянула перестройка. Спортобъект приватизировали, и пошел он, бедолага, по рукам. Сначала «Прогресс» прибрал местный маслосырзавод, потом еще какие-то собственники. Их числа теперь и не упомнить.

Вкладываться в стареющий на глазах стадион частники не спешили. Поэтому спорт здесь начал постепенно отмирать. Последний футбольный матч на «Прогрессе» прошел в 2014 году, больше футбольное поле не эксплуатировали.

Бийск. Стадион «Прогресс». biwork.ru.

Административное здание, где раньше были тренерские, раздевалки и другие помещения, отдали в аренду. Последними со стадиона ушли фигуристы, которые занимались на местной ледовой площадке от безысходности — просто больше негде. На этом все: забытье и разруха.

С чего начались перемены

Теплиться жизнь на стадионе начала в 2019 году — тогда он из частных рук перешел под присмотр города. Казалось бы, всего лишь очередная смена собственника, но какая судьбоносная.

В том же году «Прогресс» попал в федеральную программу «Спорт — норма жизни». И закрутилось.

Футбольное поле и беговые дорожки за 40 млн рублей здесь уже застелили, но новому искусственному покрытию еще надо отлежаться. В скором времени поднимут ворс и «причешут».

Строительство на стадионе «Прогресс» в Бийске. Виталий Дворянкин, «Алтайский спорт».

Дорожкам предстоит пройти процедуру бронирования, только после такого укрепления по ним можно будет бегать в шиповках. Первый футбольный матч, если позволит погода, здесь планируют провести в следующем месяце. Если нет, открытие перенесут на будущий год, и это не беда.

Что с ледовой ареной

О том, что второму по величине городу на Алтае нужна крытая круглогодичная хоккейная площадка, говорится уже больше 10 лет. Проект большой вместительной арены изначально был грандиозный — только посадочных мест несколько тысяч. Но задумка, как часто бывает, осталась только на бумаге — денег на такую масштабную стройку не нашлось.

Сейчас все выглядит гораздо скромнее. Еще в 2019 году «Бийский рабочий» писал, что это будет арена на 250 посадочных мест с одной площадкой размером 30 на 60 метров. Дополнительно на входе разместится фойе, касса, гардероб, помещения для техники.

Строительство на стадионе «Прогресс» в Бийске. Виталий Дворянкин, «Алтайский спорт».

Кроме того, в комплекс здания планировалось включить раздевалки с душевыми, две тренерских комнаты, помещение для маломобильных групп населения, буфет и столовую.

Два спортивных зала, каждый площадью по 100 квадратных метров, рассчитывали использовать как тренажерный и помещение для фитнеса и хореографии.

По словам Юрия Самсоненко, замминистра спорта Алтайского края, на месте будущей ледовой арены ведутся котлованные работы. В октябре строители обещают их завершить и приступить к монтажу металлического каркаса. Пока все идет по графику.

Юрий Самсоненко (слева) на стадионе в Бийске. Виталий Дворянкин, «Алтайский спорт».

Завершить строительство планируется в ноябре 2022 года.

В чем особенность проекта

Бийская ледовая арена — второй по счету концессионный объект, связанный с хоккеем. Первый — в Рубцовске — уже построен и успешно функционирует. Реализовала его компания «Арена», та самая что строила в Барнауле «Карандин Арену» и ремонтировала Дворец зрелищ и спорта.

Бийский проект взял на себя другой инвестор из краевого центра — «Сибирский центр строительных материалов» (СЦСМ). Для барнаульской компании это первый полноценный опыт концессии. В краевой столице СЦСМ помогает возводить спортивный комплекс для единоборств, но на условиях подряда.

Концессионером там выступает фирма «Атлант», возглавляемая депутатом АКЗС, сооснователем центра смешанных единоборств Top Team Siberia Александром Локтевым.

Роман Бакланов, начальник отдела спорта в администрации Бийска, рассказывает: вариантов концессии было несколько, выбрали следующее — инвестор вкладывает в строительство часть собственных средств, а по завершению работ семь лет всем владеет.

Спустя это время объект переходит в муниципальную собственность.

Строительство на стадионе «Прогресс» в Бийске. Виталий Дворянкин, «Алтайский спорт».

Есть еще одно условие: местным школам СЦСМ обязан предоставлять бесплатное время для катания. Претендентов на него предостаточно.

Жив ли в Бийске хоккей

Надо сказать, что хоккейные традиции в наукограде есть, а вот круглогодичной ледовой площадки никогда не было.

150 воспитанников местной спортивной школы, где функционирует отделение хоккея, вынуждены заниматься где придется. Зимой в Бийске действуют открытые площадки, но они сильно зависят от погоды. Чуть метель — тренировки приходится отменять.

Есть тентовый ледовый объект, но время там зимой расписано чуть ли не поминутно.

Хоккей. unsplash.com

Летом бийские хоккеисты либо уходят на асфальт, либо уезжают на сборы в Бочкари или Майму. Платить за такие поездки приходится родителям.

Есть в наукограде и коммерческая секция фигурного катания. Результаты на уровне края у нее пока не сильно впечатляющие, но, по словам Романа Бакланова, как только появится ледовый дворец, растить юных звезд будет куда легче.

Что еще построят на «Прогрессе»

Весь проект преображения старого бийского стадиона рассчитан на три этапа — дел хватает. После запуска ледового дворца (это второй этап) начнут приводить в порядок другие помещения. Например, старые залы, в которые переедут спортивные секцию, ютящиеся в тесных помещениях.

На «Прогрессе» планируют открыть площадки под уличный волейбол и баскетбол, городошный спорт и даже полосу препятствий — наподобие той, что делают для популярной «Гонки героев».

«Гонка героев» в Новосибирске в 2018 году. vk.com/herorace_nsk

Не забыли в Бийске и про легкоатлетов: в помещении оборудуют манеж для занятий в зимнее время года, на улице — секторы для прыжков в длину и толкания ядра. Даже обветшавший за долгие годы факел олимпийского огни решено отремонтировать — вдруг пригодится. Полностью преобразить «Прогресс» планируют к 2024 году.

Алтапресс