Алтапресс: Не заразит ли раком? Ведущие специалисты АлтГМУ ответили на вопросы о вакцинации

Какую вакцину можно ставить беременным и пожилым, как ее сочетать с прививкой от гриппа? На эти и другие вопросы во время прямой линии разбирали преподаватели АлтГМУ, а altapress.ru публикует их ответы.

Остановим коронавирус. Pixabay.com

Почему все человечество боится Covid-19?

Наталья Лукьяненко,

доктор медицинских наук , профессор , заместитель директора института общественного здоровья и профилактической медицины АлтГМУ:

В 1983 году одним из ведущих эпидемиологов Виталием Беляковым была создана теория саморегуляции мира, согласно которой мы адаптируемся к тем ситуациям, которые определяет микромир, и в то же время микробы адаптируется к нам. Ни одному микроорганизму невыгодно убивать своего хозяина. Но есть такие, которые еще не адаптированы к человеку, приводят его к тяжелым осложнениям, как это сейчас происходит при ковиде. К ним относились натуральная оспа, чума. Только благодаря вакцинации распространение этих заболеваний было сведено на нет. Только массовая вакцинация обеспечит иммунитет у населения и не даст возбудителю постоянно мутировать.

Коронавирус, больница. zdravalt.ru

Можно ли по внешним признакам определить инфицированного коронавирусом?

Марина Никонорова,

доктор медицинских наук , профессор , врач-терапевт:

У коронавируса, как и у других респираторных инфекций, есть такие клинические проявления: повышение температуры, респераторный синдром. По этим признакам, конечно, нельзя сказать, что человек однозначно болен коронавирусом. Определить поможет экспресс-диагностика или ПЦР.

Все ли вакцины помогают выработать антитела , и нужна ли самоизоляция после прививки?

Татьяна Сафьянова,

заведующая кафедрой эпидемиологии , микробиологии и вирусологии АлтГМУ:

Антитела вырабатываются на любую вакцину — у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Самоизоляция не нужна — привитый не является возбудителем.

Вакцина. unsplash.com

Можно ли заболеть коронавирусом после вакцинации?

Татьяна Сафьянова,

заведующая кафедрой эпидемиологии , микробиологии и вирусологии АлтГМУ:

Можно. Поэтому нужно продолжать носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. Заболеть можно в особенности после первой дозы — выделенных антител еще может не хватить для защиты. Но даже одна доза помогает от развития очень тяжелых форм заболевания. В данных эпидемиологических условиях мы говорим о том, чтобы хотя бы предотвратить развитие тяжелых форм болезней.

Коронавирус. Вакцина. CC0

Какую вакцину можно ставить людям старше 60 лет?

Наталья Лукьяненко,

доктор медицинских наук , профессор:

Можно поставить ЭпиВакКорону или Спутник V.

Должен ли быть осмотр перед вакцинацией?

Марина Никонорова,

доктор медицинских наук , профессор , врач-терапевт:

Осмотр обязателен перед любой вакцинацией. Врач должен исключить наличие хронических или острых инфекционных заболеваний. Осмотр поможет исключить развитие поствакцинальных последствий, побочных действий.

Коронавирус. Вакцинация. Pixabay.com

Можно ли ставить прививку аллергикам?

Марина Никонорова,

доктор медицинских наук , профессор , врач-терапевт:

Противопоказано людям с явными аллергенами: если был анафилактический шок, протекали аутоиммунные заболевания. А вазомоторный ринит, крапивница, пищевая аллергия — не являются противопоказаниями.

Содержит ли вакцина живой вирус?

Татьяна Сафьянова,

заведующая кафедрой эпидемиологии , микробиологии и вирусологии АлтГМУ:

Ни одна российская вакцина не имеет живого вируса — это либо белки, либо убитый вирус.

Вакцина от коронавируса. zdravalt.ru

Что будет , если поставить прививку зараженному коронавирусом?

Наталья Лукьяненко,

доктор медицинских наук , профессор:

Прививка не повлияет на течение заболевания.

Как подготовиться к вакцинации?

Марина Никонорова,

доктор медицинских наук , профессор , врач-терапевт:

Чтобы избежать побочных действий, рекомендуется в течении 3 дней до и после вакцинации не ходить в баню, исключить чрезмерные нагрузки и тренировки, а также не принимать препаратов для улучшения иммунитета. От алкоголя на этот срок тоже отказаться — он приводит к обезвоживанию и, как следствие повышению температуры. Сбивать ее, кстати, нужно нестероидными препаратами. При этом отметка на градуснике должна быть не меньше 38 градусов. Стоит правильно питаться и высыпаться.

Вакцина. ССО.

Что будет , если вколоть вакцину , которую неправильно хранили?

Наталья Лукьяненко,

доктор медицинских наук , профессор:

— Те вакцины, которые хранились неправильно, использоваться не должны. Это основа нашей иммунопрофилактики и это строго отслеживается.

Как следует вакцинироваться беременным?

Марина Никонорова,

доктор медицинских наук , профессор , врач-терапевт:

По накопленному опыту, можно сказать, что вакцинация не влияет на течение беременности. Поэтому беременным и кормящим матерям уже разрешают вакцинироваться. Если вы планируете беременность, то лучше сделать прививку за 3 месяца до нее. Или после 16 недель. Все это касается только «Спутника V». По другим вакцинам этот вопрос пока изучается.

«КовиВак», вакцина от коронавируса. zdravalt.ru

Как сочетать вакцину с другими прививками , например , от гриппа. И когда делать повторную вакцинацию?

Марина Никонорова,

доктор медицинских наук , профессор , врач-терапевт:

Интервал между прививками должен составлять не менее 28 дней. Повторную вакцинацию нужно делать через 6 месяцев. Определение антител не требуется. Когда сформируется коллективный иммунитет, тогда будем вакцинироваться ежегодно.

Коронавирус. Анализы. CC0

Может ли вакцина вызвать рак?

Наталья Лукьяненко,

доктор медицинских наук , профессор:

— Вакцина не несет никакой онкогенный потенциал — она абсолютно безопасно.

Новые вопросы можно задать, отправив их по адресу пресс-центра университета, — ответы опубликуют на официальном сайте вуза.

Алтапресс