Алтапресс: Опрос. Как известные аграрии оценивают итоги уборочной и к чему готовятся в следующем году

Рост цен на удобрения, сельхозтехнику, запасные части и другие расходные материалы — это то, что беспокоит алтайских сельхозпроизводителей больше всего. Доходит до того, что с деньгами в кармане они не могут приобрести то, что требуется. Это факт настораживает и пугает. С какими настроениями заканчивают этот год и в смотрят в будущий алтайские сельхозпроизводители? Об этом — в опросе altapress.ru.

Уборка урожая на Алтае. Олег Богданов

Вопросы

1. Как бы вы оценили итоги уборочной кампании в вашем хозяйстве по пятибалльной системе (с точки зрения урожайности, условий, финансовых и других показателей)?

2. Назовите ваш главный успех и неудачу нынешнего сезона?

3. Какие у вашего предприятия планы на будущий год? С какими перспективами и вызовами вы его связываете?

«Какие сейчас затраты — волосы подымаются дыбом»

Алексей Бабаков,

руководитель сельхозпредприятия «Октябрьское» ( Зональный район):

Алексей Бабаков, руководитель хозяйства «Октябрьское» (справа). Олег Богданов

1. На четыре. Мы хорошо поработали, с урожайностью все нормально — даже при тяжелых ситуациях с погодой, но финансового удовлетворения нет.

Какие сейчас затраты — волосы подымаются дыбом. Азотные удобрения по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза подорожали, поэтому от сложных мы отказались — это невыгодно. Хотя в 2020-м закупали в больших объемах. Металл дорожает, следовательно, и запчасти, и техника. А наша продукция стоит столько же, сколько три года назад.

2. Не сказал бы, что есть серьезные неудачи: год на самом деле хороший. Все подорожание отразится на следующем сезоне и будущем урожае — сокращение удобрений, средств защита растений и прочее.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

Что касается удач: выросла зарплата — это главный успех. Средний показатель подходит к 40 тыс. рублей. Многие в первую очередь на людях экономят, а мы не стали: заработали — отдали. Возможно, сейчас будет тяжеловато, но ничего страшного.

3. Мы продолжим выбранный курс — обновление техники и модернизация технологий, стройка. Конечно, из-за подорожания будем получать все это в меньшем объеме. Хочу, чтобы людям было комфортно работать, и чтобы они получали удовольствие от труда — тогда и будут деньги.

«Из-за дождей в сентябре был мандраж»

Александр Степанов,

глава крестьянско-фермерского хозяйства «Березовая Роща» ( Калманский район):

Александр Степанов, руководитель сельхозпредприятия «Березовая роща» (справа). Олег Богданов

1. На четыре год прошел, грех жаловаться. Урожайность в Калманском районе на три с плюсом. Несмотря на то, что у нас был провал по влаге, смогли собрать средний урожай за счет технологий. Однако, это сказалось на качестве зерна — пшеницы и сои. Цена хорошая сложилась — финансовая ситуация нормальная, если бы так сохранялось всегда, мы могли бы себе что-то позволять.

2. Резких скачков не было: приобрели, что планировали, посеяли все в оптимальные сроки. Из-за длительных дождей в сентябре у нас был мандраж, но в итоге мы нормально собрали поздние культуры.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

Из удач — мы приросли в земле на 1 тыс. гектаров. Хозяйства получают из-за дождей по 10−15 центнеров и начинают продавать земли. У нас, благодаря технологии, таких проблем с неурожайностью нет, и эти территории потихоньку подбираем.

3. Готовимся к следующей посевной. Сейчас очень тяжелая ситуация с удобрениями. Цены на ГСМ, средства защиты и удобрения выросли от 15 до 200%.

Мы хотим сокращать их использование или вовсе прекратить. Хотим обойтись без химических средств защиты и перейти на биологические. Но таких нам мало предлагают, и в основном они неэффективные. Бороться с болезнями растений, бактериями при помощи естественных защитников и выращивать здоровый продукт.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

В следующем году попробую применять насекомых, которые будут бороться с вредителями. Это дорого, но необходимо. В Европе государства субсидируют использование природных удобрений и средств защиты, а у нас пока такого, к сожалению, нет. Поэтому к этому никто и не стремится.

«Земли не добавляем — ее попросту нет»

Валерий Абронов,

руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Наука» ( Егорьевский район):

1. На пятерку. Все получилось, как мы и планировали. Хозяйство хорошо сработало в растениеводстве, в животноводстве. Цены на нашу продукцию, которые складывались в нашу пользу в начале года, позволили неплохо заработать.

Свое мясное стадо Валерий Абронов считает лучшим в Алтайском крае. Олег Богданов

Как результат, мы почти в три раза увеличили объемы приобретенной сельскохозяйственной техники. Продолжили свои строительные работы. Думаю, что и в будущем году будем двигаться в этом же направлении.

2. Фатальных неудач, к счастью, не было. Главным нашим достижением я считаю планомерное развитие.

Кардинальным образом структуру посевных площадей не меняем, земли не добавляем — ее попросту нет. Зато с каждым годом улучшаем технологии. Я полагаю, что это — главный залог успеха. Вся наша продукция проходит необходимую подработку и сушку, она доведена до стандартов качества ГОСТ. Проблем с реализацией у нас нет.

Зерно. СС0

3. Планов много, но во многом они будут зависеть от экономической ситуации в нашей отрасли. Понятно, что все непросто. При этом у нас есть определенный запас прочности: сможем спокойно пережить даже пару лет неурожая. С технологической точки зрения мы к этому готовы.

Постепенно отказываемся от кредитов, хоть государство и предлагает льготные схемы получения средств, я считаю, что предприятие должно быть финансово устойчивым и без них.

«Это единственное , что меня пугает»

Владимир Устинов,

руководитель КФХ Устинова В.И. ( Косихинский район):

Руководитель фермерского хозяйства Владимир Устинов. Анна Зайкова.

1. Я бы поставил четыре с плюсом. Среднюю урожайность по хозяйству мы увеличили на 15%. По пшенице этот показатель у нас составил больше 40 цга. С финансовой точки зрения тоже все стабильно: рентабельность по году просчитывается хорошая.

Топливо на будущий год мы уже приобрели. На 90% оплатили необходимый объем средств защиты растений.

Единственное, что меня пугает — это ситуация с удобрениями. Оказалось, что их попросту в России нет. Даже при наличии денег в кармане, я не могу их купить. Надеюсь, что хотя бы в декабре ситуация изменится в лучшую сторону.

Май 2021 года. Губернатор Виктор Томенко посетил фермерское хозяйство Владимира Устинова в Косихинском районе. Антон Червяков, пресс-служба губернатора

2. Все неудачи носят не внутренний, а внешний характер. Я бы сюда отнес некоторые государственные решения, которые отражаются на нашей отрасли только отрицательно. Еще одна неудача — это кадровый голод. Сейчас выходит на первый план поколение 90-х. Им бы работать надо — не хотят.

Моя главная удача — успешный семейный бизнес. Дети выросли и активно мне помогают. Сам я полон сил и готов дальше работать.

3. Следующий год с финансовой точки зрения я оцениваю стабильно, учитывая, что затратная часть уже сейчас практически просчитана. Что будет с нашем мире в это непростое время пандемии, ответить сложно. Мне лично все эти страшилки уже надоели.

Алтапресс