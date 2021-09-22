ГОРНЯК22 23.09.2021
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Алтапресс: «Есть достойные»: одиозный политик Щукин прокомментировал свое возможное возвращение

Горняк22
17 часов Ago

Известный в Алтайском крае политик, экс-зампред регионального правительства Андрей Щукин пока не вел переговоры о своем возможном назначении на новую должность. Об этом он сообщил altapress.ru. Ранее портал «Банкфакс» включил его в список возможных претендентов на министерское кресло.

Андрей Щукин. пресс-служба "Единой России"

Речь идет о министерстве спорта, руководителя которого Алексея Перфильева околополитическая общественность регулярно отправляет на повышение в Москву.

Источники «Банкфакса» сообщают, что сейчас власти рассматривают возможные кандидатуры на пост преемника Перфильева. В их числе значится и Андрей Щукин. Напомним, в бытность своей работы в правительстве Алтайского края он курировал в том числе отрасль спорта.

«Первый раз слышу о своем возможном назначении. Никаких переговоров не было. Я полагаю, что кандидатуры достойные есть», — сообщил Андрей Щукин.

Почему возникли разговоры

Слухи о том, что Алексей Перфильев уезжает в Москву появляются с завидной регулярностью. Да и сам чиновник порой их провоцирует, рассказывая о том, что ему регулярно поступают предложения из столицы.

В марте нынешнего года, когда Перфильеву вновь «собрали чемоданы», он поторопился откреститься от переезда.

Алексей Перфильев вместе с заместителем начал сдавать нормы ГТО1 Алексей Перфильев вместе с заместителем начал сдавать нормы ГТО Александр Черный. www.altaisport.ru

«Мы готовимся к первому официальному международному соревнованию — этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, у нас пройдет Первенство России по боксу, ралли „Шелковый путь“. Я, как глава минспорта региона, отвечаю за успешное проведение этих соревнований, поэтому работаю в обойме краевого правительства», — писал тогда Перфильев в своем Instagram.

В середине августа altapress.ru он сообщал, что до конца 2021 года он точно работает в Алтайском крае.

Алтапресс

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