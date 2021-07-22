Алтапресс: В историческом центре Барнаула за 40 млн рублей продается бывшая церковная гостиница

В краевой столице выставили на продажу большое здание с розовым фасадом, расположенное на пр. Ленина, 2. Это объект культурного наследия регионального значения, известный как «Постройка Богородице-Одигитриевской церкви». Сейчас здание продают как коммерческую недвижимость за 40 млн рублей.

Здание на пр. Ленина, 2. "Циан".

Перед революцией

Одноэтажная постройка находится недалеко от ТД «Пассаж». Одна из сторон его фасада выходит на сквер, центр которого украшает клумба с арт-объектом в виде совы.

Сквер и скульптура, изображающая сову, расположенные на месте Одигитриевской церкви. 2 ГИС.

Характеристики лота

Адрес — пр. Ленина , 2 / Мало-Тобольская , 24

2 / Мало-Тобольская 24 Площадь здания — 300 кв. м

Площадь земельного участка — 18 соток

Цена — более 130 тыс. за кв. м

В 1759 году на этом месте была открыта Богородице-Одигитриевская церковь. Ее построили на средства «посадских людей», цеховых и разночинцев. Уже тогда вблизи духовного учреждения развернулись торговые ряды.

Деревянная Одигитриевская церковь (до 1812 года). library.altspu.ru.

В 1812 году церковь сгорела. Уже через два года ее отстроили заново. На этот раз на деньги одного из богатейших купцов того времени — Ильи Прутова. По утверждениям историков, это было двухэтажное здание без каких-то архитектурных достоинств, но с колокольней. Она была освящена в январе 1815-го.

В начале XX века (после Декрета Советской власти, когда церковь была отделена от государства), при реквизиции имущества выяснилось, что Одигитриевская церковь была самой богатой в городе.

События прошлого века

Базарная площадь, городская Дума и Одитриевская церковь (фото нач. ХХ века). library.altspu.ru.

Здание церкви было разрушено примерно в 1935 году. На месте храма сегодня разбит сквер, а рядом возведены «новоделы».

От Одигитриевской церкви осталась несколько зданий. В 1994 году в реестр объектов культурного наследия был внесен «Дом Богородице-Одигитриевской церкви» (ул. Л. Толстого, 15).

В 1999 году туда же попала и «Постройка Богородице-Одигитриевской церкви», возведенная в конце ХIХ века. Как рассказал историк Данил Дегтярев когда-то здесь располагались церковные гостиница и лавка.

«Дом Богородице-Одигитриевской церкви» на ул. Л. Толстого, 15 (фото сделано после реставрации). library.altspu.ru.

Altapress.ru стало известно, что после принятия закона «о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» (327-ФЗ), Барнаульская епархия Русской Православной церкви не стала забирать себе здание на пр. Ленина, 2, ограничившись другой недвижимостью. «Постройка» оказалась в частных руках.

Наше время

Здание на пр. Ленина, 2 (фото 2012 года). library.altspu.ru.

С тех пор, как здание перешло в светские руки, оно всегда использовалось для коммерческих нужд. Как рассказал altapress.ru Данил Дегтярев, в советское время здесь был продовольственный магазин «Горпищеторг». Сейчас в доме с розовым фасадом разместились сеть ювелирных украшений «585 Золотой», банк «Хоум Кредит», «Ювелир сервис» и т. д.

В настоящий момент зданию ищут нового хозяина. Отметим, в объявлении не указано, что объект является архитектурным наследием регионального значения. Сказано лишь, что продается «помещение свободного назначения». При этом, охранные обязательства в отношении здания никто не отменял.

Торговый дом «Пассаж». Ольга Олейникова.

В тексте говорится лишь о коммерческих преимуществах строения. А именно:

расположение в центре Барнаула на красной линии

огромный автомобильный трафик

две входные группы с пр. Ленина

возможность использования под различные нужды ( офис , общепит и многое другое)

офис общепит и многое другое) близость к барнаульскому «Арбату»

наличие федерального арендатора и т. д.

Алтапресс