Алтапресс: Форсайт-сессия

1 Форсайт-сессия — что это?

Это увлекательная деловая игра, которая дает возможность «заглянуть в будущее», определиться со сценарием развития событий, познакомиться с передовым опытом, составить собственные планы. Ведущие — эксперты школы подготовки рекламистов и маркетологов ADCONSULT Роман Пивоваров и Денис Баталин.

Роман Пивоваров (ADCONSULT) приглашает участников.

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2 Формат мероприятия

Эксперты «проведут» участников по этапам:

Знакомство с самыми яркими бизнес-трендами;

Осознание современных вызовов;

Поиск ответов;

Отбор и «шлифовка» идей;

Формирование кейсов для дальнейшей отработки.

В итоге каждый участник «управляемого мозгового штурма» сможет сгенерировать и отобрать лучшие идеи и применить их на практике в своей компании.

3 Кому это будет полезно?

Руководителям малых и средних компаний, которые ищут способы прорыва в бизнесе.

Профессиональным «продажникам», маркетологам, специалистам в области медиа, PR и «ивент-маркетинга».

4 Стоимость участия

8 500 руб. за 1 человека (оплата до 31 мая)

9 500 руб. за 1 человека (оплата до 15 июня)

11 500 руб. за 1 человека (оплата после 15 июня)

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5 Когда и где?

Конференц-зал ИД «Алтапресс», Короленко, 107

Длительность сессии: с 9.00 до 18.00 (с перерывом на обед и «кофе-брейки»).

Мероприятие состоится 25 июня 2021 г.

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Телефон для справок (3852) 63−35−25

Заявки от организаций: ad@altapress.ru

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