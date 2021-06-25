Горняк22: Египет отменил ПЦР-тесты для вакцинированных от коронавируса

Египет Фото: pixabay.com

В Египте ситуация с коронавирусом несколько стабилизировалась. В настоящее время прирост инфицированных снизился до 500 человек в сутки

Египет разрешил полностью вакцинированным от коронавируса иностранцам посещать страну без ПЦР-тестов. Для этого на границе нужно предоставить сертификат о прохождении вакцинации, сообщает ТАСС.

«Вакцины должны быть одобрены Всемирной организацией здравоохранения и Управлением по лекарственным средствам Египта. Въезд разрешен через 14 дней после получения второй дозы вакцины (AstraZeneca, Moderna, Sinovac, «Спутник V», Sinopharm и Pfizer) или через 14 дней после получения однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson», – заявили в министерстве здравоохранения и народонаселения страны.

При этом в минздраве отметили, что прививочные сертификаты должны иметь печать официального органа и содержать QR-код, никакие помарки, исправления и дописки не допускаются.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что такое решение касается стран, в которых нет мутировавших штаммов коронавируса. Прибывшие из Бангладеш, Вьетнама, Непала, Бутана, Пакистана, Шри-Ланки, Мьянмы, Индии и Бразилии в обязательном порядке обязаны в аэропорту сделать молекулярный экспресс-тест на коронавирус.

Ранее «Толк» сообщал, что с 20 июня из Барнаула в Каир можно будет улететь прямым рейсом. Из Алтайского края самолет будет отправляться раз в неделю, по воскресеньям.

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