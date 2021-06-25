Горняк22: Обвиняемые по делу о пожаре в «Зимней вишне» принесли соболезнования

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По делу о пожаре в торговом центре было возбуждено несколько уголовных дел и арестовано 15 человек. Среди обвиняемых – собственники здания, охранник, а также ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию

В кемеровском суде обвиняемые по делу о пожаре в «Зимней вишне» – охранник Сергей Антюшин и один из владельцев ТЦ, Георгий Соболев, – в последнем слове принесли соболезнования, сообщает «РИА Новости».

«Хотелось бы единственное – принести соболезнования всем», – сказал Сергей Антюшин.

Сергею Антюшину вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Для него запросили 9,5 года лишения свободы. По версии следствия, он не включил систему оповещения, когда начался пожар. Адвокат просила оправдать подзащитного, поскольку обоснованность обвинения не подтвердилась, а состава преступления в действиях обвиняемого нет.

Перед родными и близкими погибших извинился и Георгий Соболев. Ему вменяют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Ранее обвинение запросило для него 13 лет лишения свободы.

«Прошу учесть мое частичное чистосердечное признание вины. В силу своих финансовых возможностей я возместил имущественный вред потерпевшим. Прошу… вынести справедливое решение», – сказал он в своем последнем слове.

Напомним, что 25 марта 2018 года в Кемерове загорелся четырехэтажный торговый центр «Зимняя вишня». Пожар начался на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны. В результате возгорания погибли 60 человек, большинство из них – дети.

По делу о пожаре в торговом центре было возбуждено несколько уголовных дел и арестовано 15 человек. Среди обвиняемых – собственники и управляющие зданием, охранник, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию.

Ранее «Толк» сообщал, что фигурантам по делу «Зимней вишни» грозит до 14,5 года колонии. Самый больший срок потребовали для гендиректора и владельца ТЦ Юлии Богдановой.

ТОЛК