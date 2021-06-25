Горняк22: Как вакцина от COVID влияет на возможность иметь детей и ставят ли ее беременным

Беременные женщины Фото: Анна Меньшикова

На неудобные вопросы о беременности и вакцинации ответила главный внештатный акушер-гинеколог Алтайского края Ирина Молчанова

Через какое время после прививки можно планировать беременность, есть ли в регионе зараженные беременные женщины в тяжелом состоянии и влияет ли вакцина от ковида на возможность иметь детей? На неловкие вопросы ответила главный внештатный акушер-гинеколог региона Ирина Молчанова.

1

Влияет ли вакцина от коронавируса на возможность иметь детей?

Информации о том, что вакцина влияет на возможность иметь детей, нет, говорят врачи. А 2020 год показал, что даже сам ковид не оказал влияния на фертильность.

Но репродуктивная функция – это не только беременность. Это в большей степени возможность выносить и родить здорового ребенка.

По словам Ирины Молчановой, у женщин, которые переболели ковидом, почти в 2,5 раза чаще происходят преждевременные роды. Также коронавирус опасен своими осложнениями не только для взрослых, но и для еще не рожденных детей.

«Из-за вируса происходит замедление роста плода, из-за ковида мы имеем внутриутробные пневмонии у детей», – рассказала Молчанова.

2

Можно ли делать вакцину тем, кто планирует беременность?

По словам Молчановой, уже получены единые для всей страны рекомендации федерального минздрава. В них сказано, что 100% пациенток, планирующих беременность, должны быть привиты, говорит врач.

«Я с этим согласна, потому что мы давно прививаем беременных от гриппа и не видим никаких последствий, кроме снижения заболеваемости гриппом в этой когорте. И тем беременным, у кого есть тяжелые сопутствующие патологии (ожирение, гипертония и так далее) мы тоже будем рекомендовать прививки. Особенно – женщинам на ЭКО, потому что там не бывает без патологий», – рассказала акушер-гинеколог.

3

Беременные легко переносят коронавирус?

По словам Молчановой, тяжелое течение наблюдается у 3% беременных (это данные по стране), ИВЛ требуется 1,5% женщин в положении. Эксперт добавила, что почему-то многие боятся осложнений после прививки, но забывают, что осложнения от болезни намного страшнее.

«Нас пугают страшилками про осложнения, которых мы не видели. Я не видела осложнений ни у своих родственников, ни у своих коллег – а это тысяча человек», – добавила врач.

4

Есть ли в крае зараженные беременные в тяжелом состоянии?

К сожалению, такие случаи есть. Как рассказала Молчанова, в настоящее время в главном ковидном госпитале региона на лечении находится беременная пациентка в крайне тяжелом состоянии. Молодая женщина подключена к аппарату «искусственного легкого».

«У нас и в прошлом году была такая пациентка, но благодаря профессионализму сотрудников ковидного госпиталя нам удалось спасти ей жизнь. Сейчас прилагают все усилия, чтобы спасти и эту женщину, но она очень «тяжелая», – говорит врач.

5

Как скоро можно беременеть после вакцинации?

Беременеть можно в следующем цикле после прививки, заверила врач. Молчанова заявила: рекомендации, где говорится, что после вакцинации надо отказаться от планирования беременности от трех до шести месяцев, уже неактуальны.

ТОЛК