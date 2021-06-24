Горняк22: Четыре лежачих полицейских оказалось возле одного дома в Барнауле

Лежачие полицейские Фото: Barnaul 22

По словам местной жительницы, несколько дней назад какие-то люди положили подряд три лежачих полицейских, несмотря на то, что во дворе уже лежал один

Жители Барнаула удивились четырём лежачим полицейским во дворе одного дома, расположенного по адресу: Павловский тракт, 134, сообщает Barnaul 22.

«Есть ли какие-то ГОСТы или нормативные документы, в которых прописано, сколько может быть установлено таких лежачих и на каком расстоянии? Машины жалко», – задаëтся вопросом одна из подписчиц сообщества.

При этом, по её словам, сами искусственные дорожные неровности положили плохо и с недостатком асфальта.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле у «Титов-Арены» снесли легендарные кассы. Строение для продажи билетов было построено в 1960-е годы и за 50 лет устарело.

ТОЛК