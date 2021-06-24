Горняк22: Алтайскую компанию уличили в недобросовестной конкуренции

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Конкуренты ходили по домам абонентов «Барнаулгоргаза» и сообщали жильцам, что у предприятия якобы нет лицензии и разрешений на работу

УФАС Алтайского края вынес предписание о недобросовестной конкуренции на рынке предприятий, обслуживающих абонентов с газовыми плитами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по данным УФАС, компания по пожарной безопасности «Пожарный рубеж Фоминых» распространяла о «Барнаулгоргазе» порочащие деятельность предприятия сведения. В частности, речь идет об услугах по проверке дымовых и вентиляционных каналов – в рамках договоров на техобслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.

Представители «Пожарного рубежа Фоминых» рассказывали абонентам «Барнаулгоргаза», что у тех нет права заниматься такой проверкой и нет лицензии на такой вид деятельности. Попутно компания предлагала свои услуги по этому виду работ, аргументируя наличием лицензии.

Однако, как уточняет региональный УФАС, наличие лицензии на данный вид работ не требуется.

Компании предписано исполнить в срок до 12 июля предупреждение о недопустимости введения в заблуждение абонентов ООО «Барнаулгоргаз» о его деятельности. Если требования УФАС не будут выполнены, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

ТОЛК