Горняк22: Дарить подарки, а не венки: бизнес Алтая делает ставку на выездную вакцинацию

Выездная вакцинация в Барнауле Фото: Олег Укладов

Бизнесмены Алтайского края начали заказывать услугу выездной вакцинации, чтобы защитить от пандемии своих сотрудников и бизнес

Алтайские предприниматели все чаще пользуются услугой выездной вакцинации от коронавируса. Бизнесмены, особенно это касается тех сфер, кто больше всего пострадал от пандемии, стараются максимально обезопасить себя, своих сотрудников и свой бизнес от последствий ковидных ограничений. Владельцы и управляющие бизнеса заявляют: массовая иммунизация – это в первую очередь защита здоровья и жизни, во вторую – бизнеса.

«Не все пережили ковид»

Один из учредителей бара «Крыша» Данил Перминов хорошо помнит весну 2020 года, когда по всей стране, в том числе и в Барнауле, из-за ковида запретили работу общепиту и всем развлекательным заведениям.

«2020 год был очень тяжелым. Локдаун не мог пройти незамеченным. Четыре месяца без работы – это не только отсутствие зарплаты, но и огромные финансовые потери. Это было очень тяжело время, не хочется, чтобы оно повторилось. И вакцинация – это один из способов этого избежать», – говорит Данил Перминов.

Чтобы защитить себя, своих сотрудников и свой бизнес, в среду, 23 июня, предприниматели организовали выездную вакцинацию. На прививку решились более 50 человек – сотрудники заведения и их родные.

В основном прививались вакциной «Спутник-V», но можно было выбрать и другой препарат. Если есть противопоказания, то последнее слово при выборе вакцины для иммунизации остается за врачом.

По словам Перминова, коллектив заведения поддержал идею руководства о выездной вакцинации и никто никого не заставлял.

«Мы контактируем с огромным количеством людей, гостей, находимся в зоне риска и решили обезопасить себя. Прежде всего, речь идет о здоровье. Вокруг переболели очень много людей. Болели тяжело, сложно. И не все пережили ковид», – рассказал Перминов.

Предприниматель привел в пример Москву, где с 29 июня заведения могут посещать только вакцинированные люди, либо недавно переболевшие, у кого есть антитела.

«Мы тоже готовим себя к этому пути в том числе», – резюмировал Перминов.

Вернуться к обычной жизни

Выездная вакцинация в Барнауле Фото: Олег Укладов

Мария Фролова, управляющая бара «Крыша», переболела коронавирусом в ноябре 2020 года. Говорит, ковид протекал нетяжело, но тянулся три недели, а еще две ушли на восстановление.

«Я слежу за своим здоровьем и решила привиться. Перед вакцинацией сдала тест на антитела и выяснилось, что у меня их нет», – говорит Фролова.

К возможным осложнениям после прививки управляющая «Крыши» относится спокойно. «Не думаю, что это тяжелее, чем болеть», – говорит девушка.

Артем Головачев, совладелец сети баров и ресторанов, добавляет: выездная вакцинация – это идеальный вариант и для владельцев бизнеса, и для их сотрудников: не надо регистрироваться на «Госуслугах», ездить в поликлиники или занимать очередь в мобильных пунктах.

Предприниматели планируют, что вторую дозу препарата они получат также при помощи выездной вакцинации.

«Вакцинация – это необходимая процедура, чтобы мы скорее вернулись к обычной жизни. У меня огромное количество друзей и знакомых, кто уже переболел. Сегодня многие болеют второй раз и болеют гораздо тяжелее, чем в первый. И мой друг сказал сильную фразу, что он хочет дарить на дни рождения друзей дарить подарки, а не венки», – говорит Головачев.

Бизнесмен также считает, что сейчас в доступе должно быть больше качественной информации о вакцинации: как она работает, почему это безопасно и почему важно на это решиться.

Позиция властей

Выездная вакцинация в Барнауле Фото: Олег Укладов

Выездная вакцинация – это одна из мер, которая должна применятся для снижения распространения ковида. Причем ее ставят на один уровень с обязательным ношением защитных масок, соблюдением санитарных норм и требований Роспотребнадзора.

Эти меры направлены на предотвращение всплеска заболеваемости ковид и сохранение стабильной работы объектов отрасли потребительского рынка.

По словам начальника краевого управления по развитию предпринимательства Александра Евстигнеева, работа проводится в разных направлениях:

на постоянной основе организовано информирование сотрудников о прививочной кампании;

в крупных торговых организациях введена мотивация, в частности при постановке прививки предоставляются дополнительные дни к отпуску или оплачиваемый выходной в день вакцинации.

«Проводится выездная вакцинация сотрудников, при наличии достаточного количества желающих поставить прививку. Такие мероприятия уже прошли в отдельных международных и региональных торговых сетях и планируются к проведению в крупных объектах общественного питания», – считает глава профильного ведомства.

ТОЛК