Горняк22: Адвокат рассказала, как решить спор с соседями по дачному участку

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Адвокат Екатерина Антонова напоминает о том, что хозяином можно быть только на своей территории, и даже при этом не стоит забывать об общественных нормах

Адвокат Екатерина Антонова рассказала, как завершить конфликт мирно и спокойно, не рассорившись с соседями навсегда, сообщает «Слово и Дело».

По её словам, если соседи громко слушают музыку и шумят ночью, нужно сдержанно и аккуратно поинтересоваться у соседей, в курсе ли они, что музыка слишком громкая, а на часах уже поздний час.

«По закону нельзя шуметь с 7 до 23 часов, а в противном случае нарушителю положен штраф от одной до десяти тысяч рублей», – объяснила она.

Адвокат отметила, что часто между соседями также возникают споры из-за границ дачного участка. Например, из-за заборов, не отвечающих техническим требованиям. В этом случае, если заранее не договориться с соседом, он имеет право подать на вас жалобу в надзорные органы и втянуть в судебные разбирательства.

«Владельцы дачного участка могут пожаловаться на незаконно разведенный костер. По закону разводить огонь можно только в баке, мангале или вырытой яме вдали от деревьев», – рассказала Екатерина Антонова.

Эксперт объяснила, что в случае конфликта с соседями можно обратиться к председателю садового товарищества, в администрацию или полицию. Неправомерное поведение может повлечь штраф или даже уголовное дело.

«Существует возможность получить штраф за опасные и вредные растения на участке, например борщевик и чертополох. Кроме того, не следует мыть машину за пределами своего участка, а также вблизи водоёмов. За это тоже можно получить штраф», – напомнила адвокат.

Ранее адвокат рассказала, что нужно делать при пропаже вещей из гардероба. По словам эксперта, судебная практика по делам о компенсации ущерба в таких делах на стороне потребителя, но важно помнить, что за ценные вещи внутри верхней одежды администрация не отвечает.

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