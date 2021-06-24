Горняк22: На Алтае врачи месяц боролись за жизнь мужчины, подавившегося шашлыком

Шашлык Фото: pixabay.com

53-летний рубцовчанин на пикнике пережил клиническую смерть, после реанимационных мероприятий врачи смогли запустить его сердце

В Алтайском крае умер мужчина, который случайно подавился шашлыком и не дышал почти 15 минут. Инцидент случился 9 мая. Почти месяц мужчина провел в реанимации, однако, из-за развившегося отека мозга, спасти его не удалось, сообщает «КП на Алтае».

Издание сообщает, что врачи пытались спасти пациента от отека мозга, однако, по статистике, смерть мозга наступает через пять минут после того, как останавливается сердце, а мужчина провел в таком состоянии около 15 минут.

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