Горняк22: Структура НМЛК построит на Алтае крупную ферму за 4,5 млрд рублей

День поля 2021 Фото: Виталий Барабаш

Выход предприятия на полную производственную мощность планируется в середине – конце 2023 года, сообщил представитель инвестора

Компания «Блиновское», которая подконтрольна структурам Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), построит в Заринском районе Алтайского края крупную молочную ферму на 6 тыс. голов животных за 4,5 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали 23 июня на «Дне сибирского поля» инвестор, власти края и района.

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Как рассказал руководитель этого проекта Александр Уманец, планируется, что предприятие будет производить 30 тыс. тонн сырого молока в год. На нем будет создано 180 высокотехнологичных рабочих мест.

Предполагается, что уже к концу 2022 года ферма будет готова принять половину животных, а в середине или к концу 2023 года выйдет на полную производственную мощность.

Инвестор рассматривает Алтайский край как основную территорию сбыта продукции: Заринский район, где расположен комбинат крупной компании «Холод», изготавливающей продукцию под ТМ «Белый замок», Рубцовский район, где работает предприятие по производству сыра «Ламбер», Барнаул, в котором перерабатывает молоко Барнаульский молкомбинат, и т. д.

При этом у нового предприятия может появиться собственный бренд. «Это решение находится в проработке», – сообщил Сергей Шерышев, гендиректор управляющей компании «Румелко», которая является совладельцем «Блиновского». Вторым собственником является «Алтай-Кокс». Обе компании принадлежат владельцу НМЛК Владимиру Лисину.

«Румелко» также реализует несколько крупных аграрных проектов по России. В Тверской области, например, по словам Шерышева, строятся четыре молочно-товарных комплекса, еще один – в Калужской области.

Общий бюджет инвестиций компании в молочную отрасль составит более 20 млрд, число рабочих мест – около 1 тыс.

Инвестиции в молочную отрасль инициаторы проектов объясняют дефицитом молока на рынка России.

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