Горняк22: С 1 июля для бизнеса в «двух Алтаях» начнут действовать единые энерготарифы

Энергетика. Электроэнергия. Линии элеткропередач Фото: pixabay.com

Введение единого энерготарифа никак не повлияет на стоимость электроэнергии для физических и юридических лиц в Алтайском крае, уверяют в региональном правительстве

В Республике Алтай и Алтайском крае с 1 июля начинает действовать единый котловой тариф на электроэнергию, сообщает пресс-служба главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

21 мая правительства двух территорий заключили такое соглашение – единый тариф будет установлен для территориальных сетевых организаций.

Сообщается, что это может снизить тарифы для юрлиц (ИП и бюджетных организаций) в Республике Алтай в среднем на 20,5%. А вот для потребителей Алтайского края принципиально ничего не изменится, плата населения и организаций практически не вырастут.

8 июня ФАС приказом внесла соответствующие изменения в предельные уровни тарифов на услуги по передаче электроэнергии для двух регионов.

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