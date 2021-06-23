Горняк22: В Барнауле дорожники начали ремонт Павловского тракта

Ремонт Павловского тракта Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Работы затронут два километра оживленной дороги, которая соединяет промышленные и спальные районы города с административным центром

В Барнауле подрядная организация приступила к ремонту дороги на Павловском тракте. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

На участке от улицы Сельскохозяйственной до улицы Георгиева протяженностью более 2 км предстоит полностью заменить верхний слой асфальтобетонного покрытия, в том числе съездов с моста на улицу Малахова.

Также здесь отремонтируют и построят тротуары и велодорожки (ранее сообщалось, что они появятся от улицы Бабуркина до улицы Малахова), благоустроят прилегающую территорию.

Сейчас идет фрезерование старого покрытия. Автомобилистов просят быть внимательными в границах ремонта и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.

По контракту завершить работы должны до 1 октября 2021 года. На них направят более 185 млн рублей.

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