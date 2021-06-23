Горняк22: Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил

Сергей Шубенков Фото: instagram.com/sergey.shubenkov

Спортсмену не придется отбывать срок дисквалификации. Сам барьерист уже позлорадствовал над обвинившими его СМИ и раскрыл причины положительного допинг-теста

Athletics Integrity Unit (AIU, независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике) отказался от претензий к российскому легкоатлету, чемпиону мира Сергею Шубенкову по возможному нарушению антидопинговых правил. Об этом 22 июня сообщает сайт организации.

В релизе AIU уточняет, что спортсмен «не проявил вины или халатности» по делу в отношении пробы, взятой внесоревновательный период – 15 декабря 2020 года.

Барьерист не будет отбывать срок дисквалификации.

«Виноват» ребенок

Сам спортсмен оперативно отреагировал на новость. Он рассказал, что послужило причиной положительного допинг-теста.

«Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка ВАДА, которые надо было подготавливать определенным образом (в три месяца дети не умеют глотать таблетки). От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре», – написал он в своем Instagram.

Он выразил удовлетворение тем, что AIU и World Athletics «смогли во всем разобраться». Спортсмен также предложил «инсайдерам» СМИ «прогуляться до суда».

«Как видно из официальных новостей, никакого «принял допинг, запил фуросемидом, а Русада поймала» даже и близко быть не могло. А было то, что нормальный честный спортсмен, который к запрещенке и не притрагивался никогда, случайно попал в нехорошую ситуацию», – объяснил Шубенков.

Он посетовал на то, что потратил «кучу времени, нервов и денег», но порадовался, что «все наконец-то разрешилось».

О том, что Шубенков сдал положительный допинг-тест, вечером 27 января сообщил «Матч ТВ». Однако у экспертов сразу возникло слишком много вопросов по поводу ситуации вокруг известного борца с допингом.

Между тем спортсмен остается без допуска от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) для выступления на международных стартах в нейтральном статусе, который бы позволил ему, в частности, принять участие в предстоящей Олимпиаде в Токио.

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