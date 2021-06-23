Горняк22: Минздрав ожидает пик третьей волны COVID на Алтае в середине июля

Дмитрий Попов Фото: Анна Меньшикова

Последние дни в регионе растет заболеваемость инфекцией – каждый день регистрируют на 10-12 случаев больше, чем в предыдущий

Пик третьей волны коронавирусной инфекции в Алтайском крае может настать менее чем через месяц. Об этом в интервью телеканалу «Вести Алтай» 21 июня сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

«Пик в крае будет, если исходить из законов эпидемиологии, через полтора месяца с момента фиксации в регионе роста заболеваемости – это середина и конец июля», – сообщил глава ведомства.

Он отметил, что специалисты уже наблюдают скачкообразный рост заболевших, который особенно отчетливо виден в Барнауле, рост в полтора-два раза тяжелобольных.

Власти мобилизуют силы – разворачивают дополнительные койки в ковидных отделениях, вводят новые ограничительные меры.

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