Горняк22: Глава минздрава призвал студентов вакцинироваться от коронавируса

Вакцинация Фото: pixabay.com

Ранее глава минобрнауки Валерий Фальков отметил, что вакцинация студентов университетов является добровольной, но при этом важно обеспечить и безопасность образовательного процесса

Студентам рекомендуется поставить вакцину от коронавируса до середины июля, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, – сообщает ТАСС.

«Мы рекомендуем всем студентам сделать прививку до середины июля, чтобы подготовиться к 1 сентября и учебный процесс начался без сбоев», – объяснил он.

Министр отметил, что такой срок обусловлен формированием иммунитета в среднем за 42 дня.

Кроме того, глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал работников системы образования вакцинироваться, чтобы не допустить развития ситуации с коронавирусом по негативному сценарию.

Ранее в минтруде объяснили, могут ли отстранить от работы за отказ от прививки. По словам министра Антона Котякова, отстранение возможно в регионах, где введена обязательная вакцинация.

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