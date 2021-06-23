Горняк22: Дожди и около +17 градусов ожидается 23 июня в Алтайском крае

Дождь. Погода. Лето Фото: Анна Меньшикова

Дожди продолжают поливать регион — согласно прогнозу синоптиков, непогода продержится в крае еще несколько дней, потепления стоит ждать только в начале следующей недели

23 июня дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +15…+20 градусов. Временами пройдут дожди, местами грозы, возможен град. Ветер подует юго-западный, 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле днем в среду ожидается +16…+18 градусов. Временами возможен дождь, во второй половине дня – гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

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