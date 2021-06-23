Горняк22: В Бийске усилят «антимасочные» проверки и увеличат темпы вакцинации

Бийск. Праздник Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Представители администрации Бийска рассказали, что собираются усилить антиковидные меры – к осени они намерены увеличить прослойку вакцинированных бийчан

В Бийске довольно низкие темпы вакцинации – прививочные кабинеты полупустые. Сейчас в городе привито не более 10% граждан, сообщает «Бийский рабочий». До недавнего времени наблюдался спад желающих привиться – все, кто хотели, прививку уже поставили.

Об этом же сообщил изданию «Наш Бийск» и Евгений Пазников, и.о. заместителя главы Бийска. Он сообщил о намерении вакцинировать не менее 60% взрослого населения наукограда к осени 2021 года.

Из мер, которые предлагает администрация города для стимулирования горожан названы разъяснительная работа, формы материального и нематериального стимулирования работников предприятий (например, предоставление дополнительного дня отдыха или дня к отпуску), а также организация вакцинации на рабочих местах.

В то же время в последние два дня в Бийске начались проверки наличия масок в общественных местах – в транспорте и в магазинах. В соцсетях бийчане уже жалуются «на беспредел» – без масок в магазинах и транспорте находятся «абсолютно все», а штрафуют единицы.

В комментариях под постом в соцсетях традиционно выступили антимасочники, они считают, что местные власти и полиция «нарушают их гражданские права», а также, что говорят, что «никакого вируса нет», и «люди просто болеют от пневмонии».

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