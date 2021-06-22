Горняк22: В Бийске отменили празднование Дня города с фейерверком

Фейерверк Фото: pixabay.com

Программа праздника в честь 312-летия города в воскресенье должна была начаться в 15.00, а закончиться в 22.15 праздничными залпами

В Бийске отменили массовые мероприятия в честь празднования Дня города и Дня молодежи, которые планировали провести 27 июня, из-за ситуации с распространением коронавируса. Информацию об этом «Толку» подтвердили в пресс-службе горадминистрации.

«К сожалению, из-за ситуации с коронавирусом принято решение отменить массовые мероприятия», – сообщили здесь.

Праздничного фейерверка, который должен был состояться в завершении программы, тоже не будет.

В мэрии уточнили, что локальные мероприятия в этот день все же состоятся – в городских ДК, библиотеках, а также на городском пляже у Коммунального моста.

18 июня Бийск отметил 312 лет с момента своего основания. В честь этого события в городе прошли праздничные мероприятия, однако основную их часть планировали на 27 июня с 15.00 до 22.15.

18 июня на региональном оперштабе власти Алтайского края заявили о необходимости усилить ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции – они анонсировали запрет массовых мероприятий с численность участников более тысячи человек. Как ожидается, в скором времени губернатор Виктор Томенко подпишет соответствующий указ.

ТОЛК