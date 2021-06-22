Горняк22: В Красноярске мать поставила чужого ребёнка на колени для извинений

Скриншот из видео Фото: кадр из vk.com

В МВД сообщили, что мама пострадавшего мальчика написала заявление, женщине может грозить до трёх месяцев ареста. Следователи проводят проверку

В Красноярске 35-летняя женщина заставила девятилетнего мальчика извиняться на коленях перед её сыном, – сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 20 июня в соцсети появилось видео, на котором взрослая женщина крепко держала ребёнка за шею, находясь в толпе детей и подростков. По её словам, мальчик якобы обидел её пятилетнего сына. Женщина силой заставила ребёнка встать на колени и извиниться.

Кроме того, мужчина, предположительно, сожитель женщины, затеял драку с очевидцами инцидента, которые начали заступаться за ребёнка.

Стало известно, что женщина уже была подвергнута административному наказанию по статье «Побои». В полиции возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Установлены все участники конфликта. Следователи проводят процессуальную проверку, в ходе которой выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее «Толк» сообщал, что в Ленинградской области мать выстрелила в мужчину из-за замечания сыну. Потерпевшего обнаружила жительница дома и позвонила в экстренные службы.

ТОЛК