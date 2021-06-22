Горняк22: Сотни подписей собрали против добычи золота в туристическом районе Алтая

Спецтехника золотодобытчиков Фото: bankfax.ru

Региональное Минприроды еще не приняло решение по двум заявкам от золотодобытчиков «Артели» на аренду лесных земель района в пределах участка недр «Россыпь реки Щепета и реки Солонешная»

Жители Солонешенского района в Алтайском крае собрали несколько сотен подписей против прихода артели золотодобытчиков на эти земли, сообщает ИА «Барнкфакс».

Акцию депутаты сельского и районного советов инициировали сразу же после того, как старатели начали заводить технику «Артели Солнечная» на участок в окрестностях райцентра, рассказала ресурсу глава администрации Солонешенского сельсовета Людмила Осипова.

«Население против, депутаты сельсовета – против, ну и я, естественно. Есть и другие мнения, конечно. Например, те люди, которые планируют работать в этой артели, вообще не подписывались», – рассказала она журналистам.

Осипова выразила мнение, что они просто боятся, «как бы чего не вышло».

По ее данным, сейчас под обращением губернатору края Виктору Томенко оставили подписи более 600 человек. На днях его предадут в администрацию региона, депутатам Госдумы от Алтайского края Даниилу Бессарабову и Александру Прокопьеву и в прокуратуру.

Местные жители объясняют, что добыча золота на реке Солонешная грозит для них многими проблемами – не только с экологией, но и бытовыми неудобствами, а также может нанести вред туристическому потенциалу региона.

«Большая часть населения по Солонешной берет воду для бытовых нужд из реки – белье постирать, в баню набрать. У нас ведь «плитняк», люди порой не могут достать до воды, чтобы пробурить скважину и поставить насос. Водопровода нет. Кроме того, это же въезд в село, в район», – объяснила глава сельсовета.

Она отметила, что местные власти пытаются развить туризм – через Солонешное путешественники едут к Денисовской пещере и водопадам Шинок.

«А такое производство на въезде – это неприемлемо», – уверена глава.

Сейчас региональное Минприроды рассматривает две заявки от золотодобытчиков «Артели» на аренду лесных земель района в пределах участка недр «Россыпь реки Щепета и реки Солонешная». Решение по ним не принято и находится под вопросом еще и потому, что на участке растут редкие растения, деятельность по сокращению которых запрещена законом.

Речь, в частности, идет о кандыке сибирском и рябчике шахматном, которые занесены в Красную Книгу России.

жители Солонешенского района опасаются возобновления золотодобычи после того, как из-за серьезных нарушений при разработке месторождения здесь запретили деятельность работавшей на соседнем участке компании «Ануй». Глава последней, по данным журналистов, является и руководителем «Артели».

Недовольство местных во многом может объяснить печальный опытом ее предшественника «Ануя». По решению суда, компания должна была рекультивировать разработанные земли в пойме одноименной реки в окрестностях села Топольного, однако до сих пор этого не сделала. Деятельность организации затронула территорию около 2-3 кв. километров, которые в перспективе превратятся в сплошное болото.

ТОЛК