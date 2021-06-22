Горняк22: Россиянам рассказали правила посещения открывших границы стран

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В июне российские авиакомпании начнут летать в США, Болгарию, Кипр, Иорданию, Северную Македонию и Турцию. Расширится авиасообщение с Сербией, Арменией, Хорватией и Грецией

Россиянам перечислили правили въезда в страны, авиасообщение с которыми Россия возобновит в конце июня, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Так, по правилам, туристам, которые хотят полететь в Турцию, необходимо взять с собой отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который сделан за за 72 часа до вылета, справку экспресс-теста на антигены, сертификат о полной вакцинации не позднее чем за 14 дней до въезда или справку о перенесенном коронавирусе.

Болгария от путешественников будет требовать ПЦР-тест, сертификат о полной вакцинации или тест на антитела. Аналогичные правила установили в Греции и Хорватии. Для посещения Армении необходимо поставить вакцину или предъявить ПЦР-тест.

Непривитым россиянам для поездки на Кипр нужно будет сдать два теста на коронавирус: до вылета и по прибытии. Вакцинированным «Спутником V» туристам не потребуется никаких дополнительных документов. Два теста необходимо сдать и для посещения Иордании. Прошедшим курс вакцинации требуется сделать один ПЦР-тест за 72 часа до вылета.

США требует только ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или официальное заключение о выздоровлении от коронавируса не старше 90 дней. Для отпуска в Сербии нужно сделать за 48 часов до вылета один ПЦР-тест на коронавирус. Северная Македония не потребовала никаких дополнительных условия для иностранцев.

Ранее «Толк» сообщал, что с 22 июня турецкие пляжи вновь будут доступны для россиян. По словам Татьяны Голиковой, решение было принято после поездки российской инспекционной группы.

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