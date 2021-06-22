Горняк22: Звезда «Мумии» Брендан Фрейзер изменился до неузнаваемости

Брендан Фрейзер Фото: instagram.com/brendanfraserbff

После роли в фильме «Мумия» актер проснулся знаменитым, а в 90-е годы артист считался одним из голливудских секс-символов

52-летний Брендан Фрейзер изменился до неузнаваемости. Актёр сильно располнел для роли в новом фильме, сообщает grazia.

Ранее артист, карьера которого пошла на спад, тяжело переживал развод с женой после десяти лет совместной жизни. Расставание так сильно сказалось на артисте, что он оказался в больнице. После этого у него начались проблемы со здоровьем.

По словам Фрейзера, ему сделали несколько операций из-за травм, которые он получил на съёмочной площадке во время выполнения трюков.

Сейчас актёр готовится к роли в фильме «Кит» Даррена Аронофски. Ему досталась роль мужчины, который хочет наладить отношения с 17-летней дочерью. По сценарию, герой Фрейзера весит 270 кг.

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Ранее «Толк» сообщал, что рэпер Моргенштерн заявил о желании завести десять детей. По его словам, он не признает официальный брак, но свадьбу обязательно сыграет.

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