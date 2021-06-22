Горняк22: Диетолог рассказала, как неправильное питание влияет на мозг

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По словам эксперта, особый вред мозговой активности наносит алкоголь. В чрезмерных количествах он убивает нейроны головного мозга

Неправильное питание – это закисление организма и оксидантный стресс. Процесс окисления – это прямая угроза мозгу из-за нарушения барьера, который защищает орган от иммунной системы организма, заявила диетолог Марият Мухина, сообщает «Слово и Дело».

«Если барьер будет поврежден, токсины попадут в мозг, может начаться нарушение интеллектуальных функций, скорости мыслительных процессов и развиться боковой атрофический склероз. Поэтому важно сбалансированно питаться. Это гарантирует нормальное функционирование нейронов», – объяснила она.

По словам эксперта, определенную еду нужно есть в определенных количествах, чтобы в организме вырабатывались нейромедиаторы.

«Арахидоновая кислота поступает из сала, красной рыбы. А для правильной выработки серотонина нужно есть молочные продукты и сыр. Дофамин, отвечающий за хорошую работу мозга, вырабатывается благодаря арахису, миндалю, семечкам», – отметила Марият Мухина.

Ранее «Толк» сообщал, что диетолог рассказала, какую соль полезно употреблять в пищу. По её словам, нужно использовать морскую соль, в которой много микроэлементов и полезных веществ.

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