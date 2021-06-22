Горняк22: Мэрия Барнаула подготовила долгожданные поправки в Генеральный план

Администрация Барнаула Фото: Виталий Барабаш

В конце июня барнаульцы смогут оценить поправки в Генеральный план развития города и рекомендовать их принять или нет, но окончательное решение – за депутатами гордумы

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление о проведении общественных обсуждений по поправкам в Генеральный план города. Но пока не понятно, что именно хотят поменять в будущем краевой столицы.

Постановление о проведении общественных обсуждений опубликовано на официальном сайте мэрии. Как уточнил «Толку» начальник комитета по строительству Антон Воробьев, в течение этой недели (до 25 июня. – Прим. ред.) будет опубликовано официальное оповещение, а сами материалы разместят для изучения со следующей недели.

«В оповещении будет указана информация, где размещены материалы (экспозиции), время ее работы, сетевые ресурсы, период общественных обсуждений, дата окончания приема предложений и другие организационные моменты», – уточнил Антон Воробьев.

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О каких именно поправках идет речь, в мэрии не уточняют. Однако ключевые изменения озвучил мэр города Вячеслав Франк в постановлении о подготовке изменений в декабре 2020 года.

Допустить в Барнауле строительство зданий выше 75 метров на отдельных участках. Их расположение должно быть нанесено на карту функциональных зон. Именно там определяется назначение земли: для общественно-деловой застройки, малоэтажных или среднеэтажных домов, дорог и т. д.

Предусмотреть формирование участка для строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту им. Г. С. Титова.

Процедура общественных обсуждений предполагает сбор мнений горожан и экспертов. Их результаты рассмотрит специальная комиссия и подготовит свое заключение. Глава города учтет их и примет решение о направлении проекта в гордуму. «Дорожная карта» принятия поправок в Генплан предполагает, что в декабре документ предстоит утвердить.

Что хотят поменять горожане?

В процессе подготовки изменений в Генплан в Барнауле вскрылись проблемы, касающиеся этого документа. Так, жители поселка Западного (около парка Юбилейного) узнали, что их земля с сентября 2019 года (с момента принятия действующего генплана. – Прим. ред.) относится к территории многоэтажной застройки. Они стали получать предложения о выкупе участков по невысокой цене от застройщиков.

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Горожане возмутились. Их поддержали оппозиционные партии, помогая организовывать митинги и встречи с властями. Однако пока нет информации о том, что в числе поправок в Генплан будет смена зоны многоэтажной застройки на малоэтажную.

Еще одна ожидаемая поправка в Генплан – это присвоение статуса земли для многоэтажного жилищного строительства на некоторых участках города. Напомним, что барнаульские застройщики давно сообщают, что участков под комплексное освоение жильем нет.

В поисках решения они сами подобрали несколько перспективных территорий. Это земля между ул. Просторной и аэропортом – предыдущим Генпланом она отводилась под жилье. А также участок около пос. Кирова (Булыгино), который называют Лесной пруд (компания «МДС-Алтай» получила контракт от минприроды на намыв здесь земельного участка для строительства там жилья).

Еще одна перспективная территория – вдоль берега Оби и ул. Промышленной. На 80 га этой земли уже начали готовить проект планировки будущей застройки. За работу взялась компания «Жилищная инициатива» Юрия Гатилова.

Почему меняют Генплан?

Действующий Генеральный план развития Барнаула до 2036 года принят в сентябре 2019 года. Документ готовился несколько лет, так как предыдущий «спорил» со множеством обновленных законов. Однако многие остались недовольны проделанной работой. Глава города Вячеслав Франк не раз подчеркивал:

«Действующий Генплан – это не документ, с которым можно работать. /…/ Но при формировании нового Генплана нужно нам позволить жить и работать».

Однако градоначальник обращал внимание: внесение поправок в этот документ – сложное, длительное и дорогостоящее мероприятие. Поэтому нецелесообразно запускать процедуру по локальным вопросам, а лучше накапливать их. Кроме того, оперативно реагировать на изменение в городе можно другим документом – Правилами землепользования и застройки. Поправки в него принимаются на уровне муниципалитета.

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