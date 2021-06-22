Горняк22: В Павловском районе в поселке Новые Зори построят современный спорткомплекс

предварительный проект спортивного комплекса Фото: разработчик проекта

В современном спорткомплексе с ледовой ареной смогут заниматься дети близлежащих населенных пунктов хоккеем, фигурным катанием, боксом, восточными единоборствами и гимнастикой

Срок реализации масштабного проекта – два года. Примерная стоимость строительства современного спортивного объекта, где, помимо ледовой арены, также разместят зал для занятий боксом и восточными единоборствами – 300 млн рублей. Уже подготовлена площадка под застройку рядом с предприятием «Диво Алтая». Идет разработка проекта, а также подбор тренерского состава.

На высшем уровне

Новый спортивный объект рассчитан на детей и молодежь близлежащих населенных пунктов: Новые Зори, где собственно он и разместится, поселков Черемное, Комсомольский, Шахи, Лесной, Новый. В них в общей сложности проживает порядка 30 тыс. человек.

Инициатором и инвестором выступает депутат Алтайского законодательного собрания Владимир Попов, основатель крупнейшего в крае предприятия по производству растительного масла «Диво Алтая». По его словам, идея строительства спорт комплекса для местной детворы зрела давно, и теперь появилось время и возможность реализовать данный проект.

«В сельских населенных пунктах нет спортивной инфраструктуры. Вернее, она есть, но это не тот уровень, который необходим современным детям. Строительство спорткомплекса – моя давняя мечта, и сейчас пришло время воплотить ее в жизнь. И если через 10 лет мы увидим на экране телевизора хоть одного чемпиона, воспитанного на этой площадке, то значит, все было сделано не зря», – комментирует Владимир Попов.

Владимир Попов Фото: Илья Климентьев

Он добавляет, что все же главная цель проекта – сократить отток молодого населения из близлежащих сел и сохранить тем самым кадровый потенциал для местных предприятий, а, соответственно, не потерять совсем экономику района, где он родился, вырос и прожил все годы.

«Пришло время, когда необходимо вкладывать в подрастающее поколение, иначе через несколько лет села совсем опустеют и нам придется закрывать свои предприятия, так как на них некому будет трудиться. Не секрет, что удаленные деревни уже «вымирают». Молодежь уезжает в город, райцентр, так как хочет дать своим детям возможность полноценно развиваться, в том числе заниматься спортом. Об этом должны всерьез задуматься не только власть, но и бизнес. Я обращался в районную администрацию с идей строительства комплекса, но заинтересованности не увидел. Вероятно, их устраивает так, как есть сейчас. Справимся собственными силами, но если подключится край, от помощи не откажемся», – добавил Попов.

В планах – не только строительство современного спортивного объекта, но и привлечение профессионального тренерского состава. Инициаторы проекта уже провели переговоры с выдающимися спортсменами по хоккею и фигурному катанию из других регионов России. Чтобы привлечь молодых тренеров для них будет построен восьмиквартирный дом, созданы условия для комфортного труда с достойной заработной платой.

«Не секрет, что сельские территории испытывают не только дефицит в спортивных объектах, есть сложности и в кадровом потенциале. Да, у нас есть талантливые тренеры по восточным единоборствам, боксу, но вот что касается таких видов спорта, как хоккей и фигурное катание, с этим сложнее. А хочется все сделать по высшему разряду. Поэтому ведем переговоры с молодыми специалистами из других регионов, и уже есть предварительная договоренность», – пояснил депутат АКЗС.

Выбор не велик

стадион в Новых Зорях Фото: Илья Климентьев

Местные жители говорят, что строительство современного спортивного комплекса станет настоящим спасением для детворы. Спортивные секции в Новых Зорях в принципе есть, но их крайне не достаточно, да и выбор секций не удовлетворяет спрос.

Жительница поселка Новые Зори Галина Фото: Илья Климентьев

Галина переехала сюда из Славгорода. Там ее старший сын занимался хоккеем, в поселке же погонять шайбу удается только зимой на ледовой площадке, которая, к слову сказать, так же была построена при поддержке Владимира Попова.

«Конечно, хотелось бы, чтобы ребенок продолжил заниматься этим видом спорта профессионально, но пока такой возможности нет. В город возить не всегда получается, так как мы с супругом работаем. Да и младшего сына хотелось бы записать в секцию, например, на карате. Печально видеть, как местная детвора без дела «тусуется» в центре поселка. Спортивный комплекс с профессиональными тренерами для многих из них станет настоящим спасением», – рассуждает молодая женщина.

жительница поселка Новые Зори Елена Фото: Илья Климентьев

Ее мнение разделяет соседка Елена. У нее тоже двое сыновей. Старшему 18 лет, младшему – два.

«Старший занимался волейболом, а вот младшего мне бы хотелось отдать в единоборства. Он у нас шустрый, да и нужно научить мальчика постоять за себя. Вроде какая-то секция есть у нас в поселке, но количество занимающихся ограничено. Было бы здорово, если здесь у нас построят современный спортивный комплекс, как раз сын к этому моменту немного подрастет», – говорит она

Галина Маркова, председатель совета ветеранов поселка Новые Зори добавляет, что и люди старшего поколения были бы не против позаниматься спортом в комфортных условиях. Она рассчитывает, что в новом спорткомплексе и пенсионерам найдется занятие.

«Хотелось бы еще бассейн, но это просто пожелание. Владимир Александрович и так многое делает и для поселка, и для совета ветеранов. Например, в прошлом году выделил деньги Совету на проведение акции «Бессмертный полк», благодаря чему мы напечатали 500 фотографий героев Великой Отечественной войны. Есть у нас мечта организовать тропу здоровья в сосновом бору, установить там беседки, организовать места отдыха. Но пока мы с этой просьбой к нему не обращаемся, так как он и так в прошлом году профинансировал строительство игровых площадок», – рассказала Галина Маркова.

председатель совета ветеранов Галина Маркова Фото: Илья Климентьев

Методист по спорту Виктор Черников отметил, что Новые Зори спортивный поселок. Команды по футболу и волейболу регулярно занимают призовые места на межрайонных олимпиадах.

методист по спорту поселка Новые Зори Виктор Черников Фото: Илья Климентьев

Однако, с его слов, строительство современной площадки, позволило бы вывести уже имеющиеся спортивные направления на более высокий уровень, а также развивать новые.

«К сожалению, после ремонта кровли у нас не работает спортивный зал, да и здание уже довольно старое. Очень хотелось бы иметь современную инфраструктуру, чтобы у местных ребят появились новые перспективы, ведь они не хуже городских и должны иметь равные условия. С Владимиром Поповым мы земляки, я его хорошо знаю. И если он взялся за этот проект, то обязательно сделает», – добавляет он.

Местная детвора, та самая, что «тусуется» на каникулах в центре поселка, поделилась, что с большим удовольствием пошла бы заниматься хоккеем, а кто-то не против записаться на карате или бокс. Информацию, о том, что практически рядом с домом будет построен современный спортивный комплекс, а тренировать приедут выдающиеся спортсмены России, они восприняли с восторгом, выразив надежду, что эти планы будут исполнены в ближайшее время.

«В детстве я сам занимался хоккеем и хочется дать нашим парням возможность реализовать потенциал в этом виде спорта, который учит выдержке, смелости, командной игре. Но и дать выбор тем, кто предпочитает бороться на ринге или выразить себя в фигурном катании. Это мой долг, который я обязательно исполню», – подвел итог Владимир Попов.

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