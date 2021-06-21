Горняк22: Власти Бийска объяснили инцидент с загоревшимся от молнии трамваем

Трамвайное депо в Бийске Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Бийчане в соцсетях опубликовали новое видео, на котором сняты самые первые минуты возгорания трамвая – молния ударила в провода, а не в сам вагон

Власти Бийска рассказали о причинах происшествия с трамваем во время грозы в субботу вечером. Молния ударила в провода, прямо на трамваем, который ехал по маршруту №5 в переулке Коммунарский – у вагона загорелась крыша в месте крепления штангового токоприемника.

По словам представителей администрации, обрыв контактного провода произошел в 18.33. Движение трамваев в Заречье было прекращено и его восстановили только спустя два часа.

Кроме того, Бийские МЭС весь вечер субботы убирали последствия грозы и бури в городе – в Бийске повалило деревья, в некоторых районах была временно прекращена подача электроэнергии.

ТОЛК