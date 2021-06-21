Горняк22: Буря с градом прошлась по Белокурихе Горной, оставив после себя сугробы

Град в Белокурихе Фото: Андрей Покидаев, vk.com/a.pokidaev

Очевидцы говорят, что главный удар взяла на себя так называемая Белокуриха-2 (Белокуриха Горная), основной курорт гроза задела менее сильно

Буря с грозой и градом налетела вечером 19 июня на алтайский курортный город Белокуриха, пишут жители города в соцсетях.

Тучи прошли на Бийск и далее – в сторону Смоленского тракта до Белокурихи Горной. Если в Бийске жители наблюдали сильную продолжительную грозу, то жители Белокурихи пишут о буре и крупном граде. который, как снег, усыпал улочки курорта. Есть поваленные ветром деревья, одно упавшее дерево придавило автомобиль.

Видео о «сугробах» из града опубликовал в Tik-Tok Алексей Якунин. На видео местный житель рассказывает, что теперь «лепит снеговиков».

@yakunin.bsk Сибирь… сам не был сегодня там, но хотелось бы… ##АлтайскийКрай ##Белокуриха ##Белокуриха2 ##Алтай ##рек ##врек ##реки ##вреки ##рекомендации ##хочуврек ♬ На улице тепло – Кирилл Скрипник

Кроме того, жители Белокурихи рассказали, что в некоторых районах после бури отключалась подача электроэнергии.

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