Горняк22: Минувший субботний день стал для Барнаула «урожайным» на пожары

Пожар в Барнауле Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Особенную тревогу у спасателей вызвал пожар в гаражах в районе ВРЗ – опасность представляли хранящиеся там емкости с горючим, краской и масляными смесями

В пресс-службе МЧС по Алтайскому краю сообщили, что в прошедшую субботу в Барнауле ликвидировали шесть пожаров, в Алтайском крае в целом – 49.

Так, в Центральном районе на улице Байкальской произошло возгорание надворных построек – горели баня и гараж. Была опасность, что огонь перекинется на жилые постройки. В ликвидации пожара участвовали 30 человек и 8 единиц техники.

В пятом часу дня загорелся частный деревянный дом в проезде Фроловых – здесь уже пожар тушили 37 сотрудников и 10 единиц техники.

В десятом часу вечера произошел серьезный пожар на улице Парижской Коммуны в районе ВРЗ – здесь загорелось несколько металлических гаражей. Пожар тушили 26 человек и 6 единиц спецтехники. Работать было сложно – территория была сильно задымлена. Сообщается, что от огня пострадали несколько гаражей и три легковых автомобиля.

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