Горняк22: Повезло с дождями: жители Новосибирской области хвалятся урожаем белых грибов

Грибы. Подберезовик Фото: pixabay.com

Традиционно в лесах под Новосибирском очень много грибов – как правило, на грибную охоту туда отправляются не только сами жители области, но и жители нашего края

В группе «Грибы и грибные места Новосибирска» жители области рассказывают о первых удачных уловах. С их слов, сейчас пришла пора белого гриба – подберезовика. Он считается самым ценным и благородным среди грибов нашей местности.

«Отвела душу забежала после работы в лесок на полчасика и набрала корзинку. Комаров просто ужас, даже спреи не помогают», – пишет Виктория Салимова.

Многие грибники жалуются, что дождей в области выпало маловато, скорее всего, грибы пойдут только после похолодания, которое пришло в Сибирь сейчас.

А вот Алтайскому краю с белым грибом пока не везет – и все из-за длительной засушливой погоды в регионе. Традиционные места, где растет подберезовик – это Троицкий и Первомайский районы. Но жители края признаются, что даже на проверенных полянах грибов нет – сухо.

Зато в корзинках у жителей Алтая – лесная земляника, очень полезная и ароматная ягода. Полные ведерки с земляникой они публикуют в группе «Грибники Барнаула и Алтайского края». Правда, все собиратели также жалуются на огромные тучи мошек и комаров.

ТОЛК