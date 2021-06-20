Горняк22: В Алтайском крае проходит литературный фестиваль Роберта Рождественского

Виктор Томенко на фестивале Роберта Рождественского Фото: Правительство Алтайского края

С полудня субботы 19 июня в селе Косиха устроят поэтические баттлы, а также здесь соберутся музыкальные группы из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска

В эти дни Алтайский край стал площадкой проведения литературного фестиваля Роберта Рождественского, он проходит как в краевом центре, так и на родине поэта – в селе Косиха. В субботу перед зрителями выступят поэты, музыканты, вокалисты.

Как сообщают в пресс-службе правительства региона, в Косихе уже прошел семинар молодых литераторов Алтая, а в Барнауле на открытой площадке перед краевым театром драмы зрители увидели программу с участием поэтов и музыкантов.

19 июня с 12 часов дня фестиваль переместится в Косиху. Здесь будет работать сельская ярмарка, подготовлены молодежные активности. Кроме того, в 15.00 в березовой роще Косихи соберется рок-тусовка – на концерте «Товарищ время» выступят музыкальные группы. Зрители услышат выступления акустических и электрических групп – таких как «РРождество», «Пирроман», «НесуРазные Вещи,» «Холодное лето», «Громкость», «Первое завтра», «Тень от солнца», Dzot и Four.

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