Горняк22: Почти 30 выпускников Алтая сдали ЕГЭ по русскому языку на заветные сто баллов

Тетради. Экзамен Фото: pixabay.com

За два дня, в которые проводился этот самый массовый экзамен, в регионе тесты по русскому языку написали более 10 тысяч человек

Как сообщили в минобре Алтайского края, стали известны результаты основного государственного экзамена по русскому языку. Так, 27 выпускников региона написали экзамен на высший балл, среди них 15 – учащиеся барнаульских школ.

Кроме того, высшие баллы получили выпускники Рубцовска (1), Ярового (1), Камня-на-Оби (2), Новоалтайска (1) и четверо бийчан. Есть стобалльники и в районах – в Крутихинском и Ельцовском.

Добавим, что кампания ЕГЭ пока не закончена: в минувшую пятницу выпускники сдавали иностранный язык и биологию, на очереди – еще одна часть ЕГЭ по иностранному языку и информатика.

Всего в кампании ЕГЭ этого года принимают участие около 11 тысяч человек.

ТОЛК