Горняк22: Из-за поражения лёгких певицу Максим ввели в кому и подключили к ИВЛ

Певица Максим Фото: @maksimartist

Несмотря на то, что ПЦР-тест на коронавирус у певицы показал отрицательный результат, у нее поражено более чем 40% легких

Певица МакSим попала в реанимацию с пневмонией – ее подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя певицы.

У певицы все симптомы коронавируса, однако ПЦР-тест показал отрицательный результат.

По словам врачей, еще вчера артистка могла самостоятельно разговаривать, но состояние стремительно ухудшается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Максимова (@maksimartist)

Сейчас у Максим поражено 40% легких. Врачи приняли решение подключить ее к ИВЛ и ввести в медикаментозный сон. Врачи говорят, что организм молодой и крепкий, поэтому осложнений у певицы быть не должно, ИВЛ, по их словам, не приговор.

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